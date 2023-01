A- A+

Invasão golpista Situação no DF "está controlada", diz interventor federal nomeado por Lula Ricardo Cappelli retomou operações na manhã desta segunda-feira (9), no DF

O interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, afirmou, na madrugada desta segunda-feira (9), que a situação está "controlada". Cappelli foi nomeado pelo presidente Lula para chefiar a área até 31 de janeiro. Brasília foi alvo de ataques terroristas de bolsonaristas golpistas e criminosos, que invadiram e depredaram as sedes do Três Poderes.

Ainda segundo o interventor, "daqui a poucas horas" as operações serão reiniciadas - em nova publicação, por volta das 6h30, Cappelli afirmou que "já estamos em campo novamente".

"Tudo será devidamente apurado. Os criminosos continuarão sendo identificados e punidos", completou Cappelli.

Cappelli ainda publicou, na manhã de segunda-feira, que "não permitiremos a continuidade de concentrações que funcionem como incubadoras de planos contra o Estado Democrático de Direito".

A intervenção federal foi decretada após a invasão de manifestantes bolsonaristas, em atos de caráter golpista, às sedes dos três Poderes - Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) - em Brasília, nesse domingo (8).

