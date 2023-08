A- A+

POLÍTICA "Só dá pena pq estamos falando de 120 mil dólares Hahaha", lamenta Cid sobre venda de presentes Mensagens obtidas pela Polícia Federal indicam que auxiliares do ex-presidente Jair Bolsonaro 'tinham plena ciência das restrições legais da venda dos bens no exterior'

A investigação da Polícia Federal sobre vendas de presentes oficiais recebidos por Jair Bolsonaro (PL) traz indícios, segundo a PF, de que os assessores do ex-presidente tinham “plena ciência” das restrições legais à venda de joias valiosas no exterior. Em 13 de fevereiro deste ano, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid lamenta, em conversa com o assessor Marcelo Costa Câmara, ter que interromper as articulações para a venda de itens em um leilão no exterior.

Segundo a transcrição de uma mensagem de áudio, obtida pela PF, Câmara explica a Cid que conversou com o então chefe do setor responsável por catalogar as peças do acervo privado de Bolsonaro e recebeu a orientação de que se a venda dos itens fosse no Brasil “não teria problema nenhum, não precisaria avisar”. “Mas, como é no exterior, obrigatoriamente eu tenho que avisar. Então, pra não gerar problema, melhor voltar. E aí em uma outra oportunidade, pode leiloar, mas só que no Brasil mesmo, OK?”, disse Câmara.

“Fechado!”, respondeu Cid por escrito. “Só dá pena pq estamos falando de 120 mil dólares Hahaaahaahah”, lamentou o tenente-coronel. O interlocutor responde: “É eu sei. O problema é depois justificar e para onde foi. De eu informar para comissão verdade (sic)”, escreve Câmara.

Segundo a análise feita pela PF, “as mensagens evidenciam que, além da existência de um esquema de peculato para desviar ao acervo privado do ex-Presidente da República, Jair Bolsonaro, os presentes de alto valor recebidos de autoridades estrangeiras, para posterior venda e enriquecimento ilícito do ex-presidente, Marcelo Câmara e Mauro Cid tinham plena ciência das restrições legais da venda dos bens no exterior”.

As mensagens fazem parte da investigação que levou à operação de busca e apreensão realizada nesta sexta-feira

