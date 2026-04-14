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PRESIDÊNCIA Só há uma razão de eu ser candidato, para ser melhor, diz Lula A declaração foi dada nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que um eventual quarto mandato seu "é para fazer o País dar um salto definitivo para ser um País desenvolvido".

A declaração foi dada nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum. Lula disse que um possível quarto mandato seu "pode (ser melhor)" que o atual terceiro e que "só tem uma razão de ser candidato, para ser melhor".

"Jamais iria concorrer a um mandato para fazer as coisas darem errado", afirmou. Lula deixou claro que é candidato à reeleição, mantendo apenas a formalidade de colocar a cargo do PT aprovar sua indicação no meio do ano.

O presidente repetiu um mantra que tem usado nos últimos meses, de que este ano será o ano "da verdade". Afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu principal adversário na disputa presidencial, "foi pego (na mentira) com a brincadeira do cara comendo osso, que foi no governo do pai dele (o ex-presidente Jair Bolsonaro)".

Flávio Bolsonaro usou um trecho de um vídeo gravado durante o governo de seu pai para criticar Lula. No vídeo, ele falava sobre o endividamento no País, a taxa de juros e as bets. "Isso significa comer menos, significa panela vazia", afirmou.

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