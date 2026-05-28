A- A+

Política 'Só passei na frente', diz presidente do União Brasil sobre 'farra do uísque' paga por Vorcaro em NY Antonio Rueda afirmou ter participado de reunião da Executiva do partido, de forma online, no mesmo horário; Cláudio Castro e caciques do Centrão estiveram no evento

O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, negou ter participado da degustação de uísque organizada pelo banqueiro Daniel Vorcaro em maio de 2024 em Nova York, que reuniu o então governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e caciques do Centrão.

Procurado pelo GLOBO, Rueda afirmou que "só passou na frente" do Carnegie Club, bar de luxo nas imediações do Central Park, em Manhattan, que recebeu o evento.

Rueda afirmou que o bar ficava próximo a seu hotel, e que a degustação não havia começado quando passou pelo local. Ele disse não saber quem participou do evento.

— Só passei na frente, a caminho do hotel, onde participei remotamente de uma reunião da Executiva nacional do partido naquele dia — disse Rueda.

Rueda é considerado um dos responsáveis pela indicação da antiga diretoria do Rioprevidência, que fez aportes de cerca de R$ 3,7 bilhões em papéis e fundos ligados ao Banco Master, de Vorcaro, segundo a PF. O dirigente do União Brasil não foi alvo da operação da PF, na segunda-feira, que apura a atuação de Castro e de ex-dirigentes do instituto estadual nesses aportes.

Conforme noticiado pelo GLOBO, a degustação de uísque em maio de 2024 custou R$ 5 milhões e reuniu, além de Castro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e os deputados federais Hugo Motta (Republicanos-PB), Marcos Pereira (Republicanos-SP), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Doutor Luizinho (PP-RJ). O GLOBO apurou a lista de participantes com duas fontes que estavam presentes no Carnegie Club.

Procurados, os deputados não retornaram aos contatos. O espaço segue aberto. Ciro, o único que respondeu à reportagem, negou ter participado.

A presença dos parlamentares nos Estados Unidos consta nas informações prestadas ao portal da Câmara dos Deputados e em palestras na semana em que ocorreu o encontro reservado a dez pessoas, segundo mensagem de Vorcaro a Castro extraídas do celular do banqueiro pela Polícia Federal.

Castro, Ciro Nogueira e Marcos Pereira participaram de palestras naquela semana. Já Hugo Motta e Dr. Luizinho fizeram viagens oficiais aos Estados Unidos no mesmo período.

O Carnegie Club se define como "um dos lounges mais exclusivos de Nova York, com charuto requintado e whisky single malt". O custo do evento foi de US$ 1 milhão, o equivalente a R$ 5,2 milhões, de acordo com a conversão feita pela PF. Naquele momento, os quatro deputados presentes eram cotados para suceder o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Motta acabou sendo o escolhido, em fevereiro do ano seguinte.

Ciro Nogueira, por sua vez, apresentou meses depois, em agosto de 2024, uma emenda a um projeto de lei que buscava aumentar o valor de investimentos financeiros cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC). O texto, que acabou não aprovado, ficou conhecido como "emenda Master", já que beneficiaria o modelo de negócios do banco de Vorcaro.

— Eu não fui à degustação. Não tomo whiske (sic) puro — alegou Ciro Nogueira ao GLOBO.

No caso de Castro, a PF registra que, um dia depois da degustação milionária, o Rioprevidência aportou R$ 80 milhões em letras financeiras do Master. As mensagens de Vorcaro ao então governador classificam a degustação como um “evento pequeno”, "só homens", restrito a dez pessoas, e Castro respondeu de forma sucinta: "Eu vou".

Veja também