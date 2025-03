"Só psicopatas são capazes", diz Marina Silva sobre declaração de senador que falou em "enforcá-la"

A- A+

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, reagiu maneira firme às declarações do senador Plínio Valério (PSDB-AM), que falou em agredí-la durante um evento da Fecomércio no estado do Amazonas, na última sexta-feira.

Marina comparou o senador a "psicopatas" após ele afirmar ser difícil tolerar a ministra "por seis horas e dez minutos sem enforcá-la".

— A Marina esteve na CPI das ONGs por seis horas e dez minutos. Imagine o que é tolerar a Marina seis horas e dez minutos sem enforcá-la — disse Plínio Valério.

A fala do senador foi interpretada como um caso de violência política de gênero e causou indignação.

Em entrevista ao programa "Bom dia, ministra", do CanalGov, nesta quarta, Marina classificou a declaração de Plínio como clara incitação à violência contra a mulher.

No vídeo, a ministra ressalta que o pronunciamento do senador vai além de uma simples divergência política e argumenta que o comportamento não seria o mesmo se a pessoa em questão fosse um homem.

— É dito porque é com uma mulher, uma mulher preta, de origem humilde, que tem uma agenda que em muitos momentos confronta o interesse de alguns — diz Marina.

Além disso, Marina criticou o tom de brincadeira usado pelo senador, e afirmou que ameaçar a vida de alguém não pode ser tratado como algo trivial.

— Com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros, faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso — conclui a ministra.

