líderes políticos Sob aplausos de empresários, governadores atacam Lula e se colocam como "nova safra" para o país Tarcísio de Freitas recebeu apoio da plateia quando disse que o país 'não aguenta mais Lula e o PT', em mesa ao lado de Eduardo Caiado, Ratinho Jr e Eduardo Leite

A uma plateia de investidores e empresários do agronegócio, quatro governadores de direita apontados como nomes possíveis para a disputa presidencial de 2026 se uniram em críticas ao governo Lula e se colocaram como uma “nova safra” de líderes para o país.

O grupo participou, em São Paulo, de evento do BTG Pactual, em mesa chamada de “Unindo Forças pelo Agro”. A mesa contou com os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) e do Paraná,Ratinho Júnior (PSD).

Apesar do tema proposto ser o agronegócio, o encontro se tornou uma vitrine para os governadores demonstrarem resultados de suas gestões na área econômica, em pautas como privatização, ajuste fiscal e reformas administrativas. Em vários momentos, a plateia aplaudiu após críticas desferidas contra o governo federal. Tarcísio recebeu apoio dos empresários ao dizer que o mundo está de “porta aberta para o Brasil", mas que o país não suporta mais a gestão atual:

— O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula — afirmou o governador, sob aplausos.

Apesar de não se colocar como candidato à Presidência, Tarcísio é um dos nomes cotados para disputar contra Lula na eleição. Em vários momentos, o grupo sinalizou a necessidade de uma renovação política. Eduardo Leite destacou que o petista foi candidato em sete das dez eleições desde a redemocratização.

—O país precisa virar essa página com uma nova geração. Eu concordo com isso. E aqui tem uma parte dessa nova geração, ou de uma geração mais antiga, que eu vou te incluir, Caiado, mas que está com sede e vontade como de uma nova geração — afirmou o governador gaúcho, que é pré-candidato à Presidência pelo PSD.

Apesar de possíveis adversários no campo de direita para cacifar uma candidatura, os governadores trocaram elogios. Ratinho Júnior, também do PSD, disse que aquela era a melhor safra de governadores “dos últimos 30 anos”.

— Eu acho que essa safra de governadores já veio com a mentalidade daquilo que os países do primeiro mundo vêm fazendo há muito tempo, ou os países que deram um salto no seu desenvolvimento econômico e social — afirmou o governador.

Mais contundente entre os quatro, Caiado pediu atenção dos empresários, investidores e banqueiros para dizer que o Brasil precisa “criar juízo” e derrotar Lula em 2026. Caso contrário, entraria em um processo de “socialização", com o que chamou de máquina de irresponsabilidade que iria desestruturar o estado.

Para se contrapor ao governo federal, os governadores se voltaram para a pauta econômica liberal e ressaltaram ajustes internos que fizeram em seus estados. Tarcísio de Freitas destacou o avanço do programa de privatizações de São Paulo, a revisão de créditos fiscais no estado e articulação política para destravar recursos e gerar obras rápidas.

Eduardo Leite ressaltou que reformas administrativas e previdenciárias no Rio Grande do Sul permitiram reduzir gastos com pessoal e ampliar a taxa de investimento. Ratinho Jr. disse que fez “a lição de casa” no Paraná com a privatização da companhia de telefonia do estado, um pacote de parcerias público-privada e enxugamento da máquina pública.

