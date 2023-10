A- A+

BRASIL Sob cuidados de Janja, emas ganharão novo espaço no Palácio da Alvorada Segundo veterinário que cuida dos animais, Pedro Ivo Braga, construção será feita em parceria com a Itaipu Binacional

Acompanhada de auxiliares, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou nesta sexta-feira (6) da alimentação de uma nova ninhada de emas do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. Segundo o veterinário Pedro Ivo Braga, os animais ganharão um recinto exclusivo nos próximos dias para serem abrigados de forma adequada.

A construção, ainda de acordo com Braga, será feita em parceria com a Itaipu Binacional, estatal na qual a primeira-dama trabalhou antes de se aposentar.

"Vamos construir uma área para elas. Hoje não tem um recinto no Alvorada. Vamos construir em parceria com a Itaipu Binacional para dar um melhor ambiente para esses animais" afirmou o veterinário.

Ao todo, 12 filhotes nasceram na noite de quarta-feira (4). Braga afirmou ainda que a primeira-dama participa ativamente do cuidado com os animais. Janja deu couve picada para os filhotes e para o macho, que é quem choca os ovos dos filhotes.

"Ela participa ativamente, pede todos os cuidados e faz cobranças para que os animais sejam bem tratados" afirmou Braga.

Como revelou o portal UOL em fevereiro, duas das emas da Presidência da República morreram naquele mês. Segundo a reportagem, relatórios sobre o ocorrido apontaram quadro de excesso de gordura — elas foram alimentadas com restos de comida humana durante a gestão Jair Bolsonaro, estavam sem acompanhamento veterinário e, em sua maioria, em instalações inadequadas.

As aves ocupam os jardins do palácio presidencial desde sua construção, na década de 1960. As emas comem e controlam animais peçonhentos — como cobras e escorpiões, por exemplo, que são encontradas às margens do Lago Paranoá, onde fica a residência oficial.

