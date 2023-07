A- A+

ministério do esporte Sob pressão do Centrão, Ana Moser afirma que saída não foi discutida com Lula Republicanos chegou a defender nome de deputado para o posto

Com o cargo na mira do Centrão, a ministra do Esporte, Ana Moser, afirmou nesta terça-feira (11) que a possível saída da pasta não foi discutida com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na reunião que tiveram no fim da tarde desta terça-feira no Palácio do Planalto.

— A questão política é dada, mas não entrou na nossa pauta. Não tem nenhuma indicação (do presidente) nesse sentido. Segundo ele, está me dando bastante trabalho, e vai ter bastante tempo para que eu possa cumprir esse trabalho. Faz parte, em vários setores da sociedade, essa pressão. O que nos cabe é continuar trabalhando — afirmou a ministra.





Entre aliados do governo no Congresso, há a especulação de que o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) possa ser contemplado com a vaga da ministra. A indicação abriria espaço para o ingresso do Republicanos na base.

