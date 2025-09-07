A- A+

7 de setembro Sob pressão por anistia, Hugo Motta defende nas redes equilíbrio entre esquerda e direita Presidente da Câmara foi com a mulher e os dois filhos ao desfile do 7 de setembro organizado pelo governo federal

No dia em que Brasília celebra o 7 de setembro e sob pressão para pautar o projeto da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participou do desfile cívico na Esplanada dos Ministérios e reforçou nas redes sociais a importância de manter “equilíbrio” em um Brasil polarizado.

Apesar dos pleitos da oposição, Motta tem dito que não há acordo para pautar o texto, que ainda não tem relator definido.

Em um vídeo compartilhado, o parlamentar questionou o que seria independência e afirmou que a resposta está no equilíbrio, na democracia e na prioridade às medidas que impactam a vida dos brasileiros, independentemente da origem política das ideias.

— O país atravessa um dos momentos políticos mais difíceis, sem precedentes. Em meio à polarização, é essencial focar em resultados concretos — disse.

Ele citou projetos como o Plano Nacional de Educação, a PEC da Segurança, iniciativas de proteção das crianças e a reforma administrativa como exemplos de medidas que promovem independência e desenvolvimento.

— Em um país que mais parece um campo de batalha, ter independência é escolher não lutar uma guerra de narrativas, mas trabalhar para entregar resultados — disse.

A presença de Motta ao lado de ministros e aliados do governo Lula só foi confirmada pela manhã. Ele passou vários minutos conversando com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e apresentou seus filhos a Lula.

Veja também