A- A+

Eleições 2026 Sob resistência do Centrão, Flávio diz que carta de Bolsonaro tira dúvida sobre candidatura Senador mencionou Michelle e disse que família está unida em torno do projeto de "resgate do Brasil"

Leia também

• Bolsonaro confirma em carta indicação de Flávio como candidato à Presidência

• Cirurgia de Bolsonaro: entenda como serão os procedimentos que o ex-presidente será submetido

• Bolsonaro passa, nesta quinta-feira (25), por cirurgia que deve durar 4 horas

O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que a carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e lida por ele pouco antes da cirurgia “retira qualquer sombra de dúvida” sobre sua pré-candidatura à Presidência em 2026 e cobrou unidade da direita, em um momento em que partidos do Centrão ainda resistem a fechar apoio ao projeto político do bolsonarismo.

A manifestação ocorreu após a leitura pública do texto na porta do hospital DF Star, em Brasília.

— Como muitas pessoas dizem que não ouviram da boca dele, acho que isso aqui retira qualquer sombra de dúvida. Para mim não muda nada, mas para quem ainda não estava acreditando pode ser que mude — disse o senador. — Espero que a gente se una. Temos que buscar neste momento a unidade para alcançar esse objetivo em comum de evitar que o PT destrua nosso país.

A carta foi redigida de próprio punho por Bolsonaro e formaliza a indicação de Flávio como seu candidato à Presidência da República em 2026.

O documento foi lido publicamente pelo senador pouco antes do início do procedimento cirúrgico previsto para as 9h. No texto, o ex-presidente afirma que a decisão é “consciente e legítima”.

Ao justificar a escolha, Bolsonaro diz que Flávio foi indicado para a “missão de resgatar o nosso Brasil”, em uma decisão “amparada no desejo de preservar os princípios daqueles que caminharam comigo”.

Em outro trecho, sustenta que o senador representa a continuidade de seu projeto político, ao afirmar que ele é “a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser Presidente”.

Após a leitura do texto, Flávio agradeceu publicamente a decisão do pai e destacou o momento familiar, citando seu irmão, Carlos, e sua madrasta, Michelle.

— Só tenho a agradecer a confiança do meu pai — afirmou. — Estou aqui com meu irmão Carlos e Michelle está acompanhando a cirurgia. Estamos todos, em primeiro lugar, imbuídos na saúde dele e depois para dar continuidade ao resgate do nosso país.

Bolsonaro será submetido nesta manhã a uma cirurgia para correção de hérnias abdominais, procedimento que se soma às intervenções médicas realizadas desde o atentado a faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018.

Nos últimos meses, o ex-presidente voltou a relatar episódios de dor, obstruções intestinais e mal-estar, o que levou à recomendação médica para a nova cirurgia. Ele foi internado na quarta-feira.

De acordo com Flávio, Bolsonaro está sem soluços nesta manhã — quadro que havia se manifestado no dia anterior — e a equipe médica optou por realizar, neste momento, apenas os procedimentos relacionados às hérnias.

A avaliação sobre a anestesia do nervo frênico deverá ser feita em um segundo momento, a depender da evolução clínica.

Veja também