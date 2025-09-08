Sob temor do governo e distante do Planalto, Lupi presta depoimento à CPI do INSS

A- A+

Marcado para esta segunda-feira, o depoimento do ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) na CPI do INSS tem causado apreensão no governo. Fora da pasta desde maio, após o escândalo das fraudes em descontos, ele recusou a proposta de passar por media training e, de acordo com interlocutores, não tem se preparado para ser questionado na comissão. Pesa ainda o distanciamento em relação à gestão petista: o ex-auxiliar de Lula mantém pouco diálogo com ex-colegas da Esplanada e está afastado do Palácio do Planalto.

O presidente do PDT é um dos principais alvos do colegiado porque estava à frente do ministério quando o escândalo foi revelado. Foi sob sua gestão, nos anos de 2023 e 2024, que os descontos associativos se multiplicaram.

Aliados do ex-ministro que seguem no governo prepararam um resumo com uma linha do tempo dos principais fatos. Não há, no entanto, expectativa de que Lupi estude a cronologia. A pessoas próximas, ele afirmou que via com tranquilidade sua participação na comissão. O perfil espontâneo do ex-ministro é considerado um fator imprevisível para seu desempenho. Procurado, Lupi não se manifestou.





Um temor é que o fato de estar fora do governo há quatro meses faça com que ele não tenha na ponta da língua as datas de todos os acontecimentos e se confunda ao tratar do assunto, o que pode ser explorado pela oposição. Integrantes do Executivo entendem que seria imprescindível uma preparação do ex-ministro para enfrentar a maratona de questionamentos. Outros membros do primeiro escalão já vêm sendo preparados internamente.

Apesar da preocupação, auxiliares de Lula avaliam que Lupi é leal ao governo e não agirá com a intenção de prejudicar a gestão petista na comissão. O ex-ministro, inclusive, já declarou que Lula será seu candidato à Presidência em 2026.

Ao deixar o ministério, no início de maio, Lupi saiu com certa mágoa pela forma como ocorreu seu desligamento. O ex-ministro pediu demissão quando a permanência ficou inviável após a eclosão do escândalo no INSS. Embora as investigações não citem Lupi, o entendimento no Planalto foi que prevaleceu a percepção na opinião pública de que ele não tomou providências para estancar os descontos. As apurações revelaram também uma demora nas ações do governo sobre o tema, mesmo após diversos alertas.

Derrotas na largada da CPI

Esse ponto, em específico, é esperado pelo governo como um dos que será mais explorado pela oposição na CPI, junto com a estratégia de uma sessão demorada e repleta de perguntas repetidas, em um teste para verificar se o ex-ministro manterá sempre o mesmo argumento. Governistas vão acompanhar com atenção o depoimento, marcado para esta segunda, às 16h.

Outro receio é quanto a um possível novo chamado caso Lupi deixe dúvidas ao longo de sua fala. Em entrevista ao GLOBO, em abril, ele admitiu que houve demora em tomar medidas para conter as fraudes, mas negou omissão de sua parte. Mais de uma vez, o ex-ministro já afirmou a pessoas próximas sentir descontentamento por não ter sido alertado por outras áreas do governo sobre o rombo dos descontos das associações.

A composição do colegiado da CPI foi considerada um péssimo início para o governo, na avaliação de auxiliares de Lula. Os dois principais postos estão com nomes da oposição: a presidência, com o senador Carlos Viana (Podemos-MG), e a relatoria, com o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). Integrantes do Executivo chegaram a cogitar uma aproximação prévia com ambos antes do início das sessões, mas foram aconselhados a evitar qualquer movimento pelo perfil dos dois parlamentares, alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

