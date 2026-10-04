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Eleições

Sobe para 1.544 número de urnas substituídas no primeiro turno

Não há registro de votação em papel; saiba mais

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A Justiça Federal não detalha os motivos que levaram à substituição das urnasA Justiça Federal não detalha os motivos que levaram à substituição das urnas - Foto: Sérgio Lima/AFP

No terceiro boletim do dia, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 1.544 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas até as 15h30 em todo o país neste domingo (4) de primeiro turno das eleições

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O número corresponde a 0,28% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. Outros 50.038 equipamentos seguem disponíveis para substituição, se necessário. 

A Justiça Federal não detalha os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.

Caso até mesmo a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê que como último recurso seja adotada a votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, isso não foi necessário nas eleições deste ano. 

Neste domingo (4), mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. 

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