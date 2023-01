A- A+

operação lesa pátria Sobrinho de Bolsonaro, Léo Índio, é alvo de operação da PF por ter participado de atos terroristas Familiar do ex-presidente se tornou alvo de notícia crime após publicar fotos na rampa do Congresso Nacional

Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um dos alvos da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (27). A corporação cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do primo de Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro. Em meio aos atos terroristas que culminaram na depredação da sede dos Três Poderes, Léo índio publicou registros na rampa do Congresso Nacional.

Nesta manhã, a PF cumpre 11 mandados de prisão e 27 de busca e apreensão em cinco estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo) e no Distrito Federal. Em Minas Gerais, duas pessoas já foram presas — Marcelo Eberle Motta e Eduardo Antunes Barcelos. Em Santa Catarina, Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a "Fátima de Tubarão", de 67 anos, que ficou conhecida após aparacer em um vídeo xingando o ministro Alexandre de Moraes dentro da sala do magistrado, também foi presa.

A operação visa identificar manifestantes que participaram ou financiaram os atos terroristas de 8 de janeiro, em Brasília.

A presença do familiar do ex-presidente nas manifestações se tornou motivo de processo no Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta terça-feira, ele solicitou gratuidade de Justiça ao Supremo Tribunal Federal (STF) e anexou uma declaração de hipossuficiência ao processo. Ele é acusado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de Golpe de Estado e é pedida sua prisão preventiva.

Não tenho condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo do meu próprio sustento e da minha família, necessitando, assim, da gratuidade de justiça a qual há de abranger a todos os atos do processo, diz Léo índio em trecho do documento que será analisado pelo relator, o ministro Dias Toffoli.

Sem ensino superior, Léo índio informou à Corte que sua ocupação atual é de vendedor. No passado, ele chegou a ser assessor do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e ocupou cargos de confiança nos gabinetes do senador Chico Rodrigues (União Brasil-RR) e da liderança do PL no Senado Federal, pelo qual recebia um salário de R$ 5,7 mil. Em julho passado, ele foi exonerado.

Também em 2022, ele tentou se eleger como deputado distrital sob a alcunha de Léo Bolsonaro. O sobrinho não tem o sobrenome do ex-presidente por ser filho de uma irmã de Rogéria Nantes, ex-mulher de Bolsonaro e mãe de Carlos, Eduardo e Flávio.

À época, não declarou bens à Justiça Eleitoral. No pleito, ele obteve 1801 votos e conquistou uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O GLOBO não conseguiu localizar a defesa de Léo Índio, o espaço segue aberto para manifestações.

Passado de investigações

Em 2021, a Folha de S.Paulo publicou que o primo dos filhos do então presidente foi investigado em inquérito da Procuradoria-Geral da República (PGR) que apurou a organização e o financiamento de atos antidemocráticos em 7 de setembro, além de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

À época, ele postou nas redes sociais uma campanha de arrecadação visando as manifestações pró-governo. Ele divulgou chaves Pix e um QR Code para doação de criptomoedas que ajudassem a financiar os atos. As publicações foram bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

