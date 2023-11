A- A+

crime Sobrinho de ex-senador acusado de ter planejado assassinato, "Ney Mentira" se entrega à polícia Acusado de participação no homicídio de Antônia Araújo de Sousa, mãe da filha do ex-parlamentar, nega envolvimento

O sobrinho do ex-senador Telmário Mota, Harrison Nei Correa Mota, mais conhecido como Ney Mentira, se entregou à Polícia Civil nesta quarta-feira (8). Acusado de participar do assassinato de Antônia Araújo de Sousa, mãe da filha do político, Ney Mentira ficou mais de uma semana foragido, até o momento que se apresentou na Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), em Boa Vista, na capital de Roraima. Em interrogatório de três horas ao delegado titular do caso, João Evangelista, ele negou ter participado do crime.

"Eu estava no mato intocado. Não tinha advogado e o meu pai foi quem disse que me ajudaria, porque eu não devo nada neste crime. A motocicleta, eu comprei da Cleidiane e entreguei para ela. Ela me deu 4 mil reais e ganhei 500 de comissão. O dinheiro era dela. Eu estava com medo, um monte de acusação contra mim, de que planejei crime. Eu não devo nada disso, já fiz coisas erradas, mas já paguei na Justiça. Não passei arma para a Cleidiane e nem tive contato com o ex-senador" disse Ney Mentira à imprensa. Cleidiane Gomes da Costa, a quem ele se refere, é a assessora de Telmário Mota que confessou ter monitorado os passos de Antônia e da filha da vítima com o ex-senador.

Segundo as investigações, Ney Mentira teria organizado o assassinato e comprado a moto utilizada pelos criminosos na hora do disparo. A polícia afirma que o veículo foi adquirido por R$ 4 mil em espécie, estava em nome de outra pessoa e tinha documentação irregular. Como o GLOBO mostrou, o sobrinho do ex-senador já possuía acusações de homicídio qualificado, estelionato, roubo majorado, furto qualificado e apropriação indébita.

Acusado de ser o mandante do crime, o ex-senador Telmário Mota foi preso em Nerópolis, no interior do Goiás, um dia após a Polícia Civil ter expedido seu mandado de prisão. Desde então, está detido a mais de quatro mil quilômetros de Boa Vista. Nesta quinta-feira, contudo, a Justiça autorizou a transferência do político.

No ano passado, a filha de Antônia, com 17 anos, acusou o pai de estupro e, por isso, um mandado de segurança o impedia de chegar perto das duas.

Após o cumprimento de todos os mandados, João Evangelista afirmou que a investigação precisa de mais tempo para ser concluída:

"Precisamos pormenorizar, aprofundar, para saber exatamente quem está envolvido e o que cada um fez. Cada peça que vamos juntando agora, vamos criando informações que serão interessantes para a Justiça" afirmou.

Relembre o caso

Antônia Araújo de Sousa foi morta com um tiro na cabeça no dia 29 de setembro. O assassinato ocorreu três dias antes de Antônia prestar depoimento enquanto testemunha no caso de sua filha.

Um dos pontos-chave desta investigação é a fazenda Caçada Real, propriedade do ex-senador que teria sido usada como "centro de treinamento" pelo grupo que assassinou a mulher de uma das filhas. No local, foram encontrados alvos de papel com silhueta humana pregados em uma árvore, onde o executor teria treinado a mira.

Nas buscas realizadas no local foram encontrados e apreendidos dinheiro em espécie, aparelhos eletrônicos e documentos. Um caseiro também foi detido por porte ilegal de arma, por portar uma espingarda sem autorização.

Veja também

BRASIL Após críticas, Moro justifica voto contrário à Reforma Tributária