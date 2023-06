A- A+

ministério Sogro de Juscelino Filho, das Comunicações, usou sede do ministério para despachar com empresários Fernando Fialho, que nunca atuou no setor de telecomunicações, recebeu pelo menos quatro convidados no gabinete do genro entre fevereiro e março

O sogro do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, usa o gabinete do genro na Esplanada dos Ministérios para receber empresários e realizar despachos, apesar de não ter vinculação a nenhum cargo público. A informação foi obtida pelo O Estado de S. Paulo através de registros de entrada e saída do prédio da pasta, por meio de Lei de Acesso à Informação.

O empresário Fernando Fialho atende na sede do ministério mesmo quando o titular realizar agenda em outros estados. Caciques do setor de telecomunicações recebidos pelo sogro de Juscelino afirmaram à reportagem que ele atuou como "apoio" em discussões e que contribuiu para debates sobre a "expansão da conectividade". Ao jornal, o ministro confirmou que o sogro despachou do gabinete e que contribui para as atividades da pasta com "sua experiência".

Embora despache do Ministério das Comunicações, Fialho não tem relação alguma com o setor. Ele foi diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) entre 2006 e 2012, além de ter sido secretário de Estado do Maranhão entre 2012 e 2014, durante a segunda gestão da governadora Roseana Sarney (MDB). Atualmente, ele controla cinco empresas nos ramos de portos, construção, mineração, criação animal e consultoria. Pela passagem na pasta estadual, ele se tornou réu em processo que corre na Justiça do Maranhão por desvio de dinheiro público.

Segundo informações obtidas pelo Estadão, em março, Fialho recebeu pelo menos quatro pessoas entre fevereiro e março deste ano. Um deles é o diretor da Infovia Digital, Luiz Claudio Soares Pereira para "apresentar ao ministério" possíveis soluções para questões de conectividade nas regiões Norte e Nordeste, mas, à reportagem, não explicou o motivo de ter despachado com o sogro do ministro.

Também em março, ele recebeu um empresário que apenas teria se identificado como "André Leandro", mas sem cargo, local em que trabalhava ou o assunto da conversa. Na ocasião, o titular da pasta, Juscelino Filho, estava a 2 mil quilômetros de Brasília, em uma agenda em São Luís (MA), para visitar a sede dos Correios no estado.

Em 7 de fevereiro, de acordo com a reportagem, ele recebeu o empresário Ricardo Conrado Mesquita, identificado pela portaria da pasta como um "amigo". Ele teria se dirigido diretamente ao 9º andar, onde fica o gabinete do ministro. Naquele dia, Juscelino esteve em reuniões no ministério entre 10h e 19h, segundo a agenda oficial.

Ao jornal, Fialho confirmou que esteve algumas vezes no ministério, mas afirmou que "é falacioso" e "leviano" dizer que ele atua na pasta para exercer qualquer função. Ele informou que sua contribuição seria de "meramente de um conselheiro informal" e que "foi prestigiar meu genro frente ao seu novo desafio".

