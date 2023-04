Solenidade marca posse da nova mesa diretora do TRF5

A- A+

Em solenidade realizada na noite desta segunda (3), no salão do Plenário da Corte, no edifício-sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), no Bairro do Recife, a nova mesa diretora da Corte assumiu a gestão para o biênio 2023-2025.O desembargador federal Fernando Braga Damasceno foi empossado como o novo presidente do TRF5, acompanhado da vice-presidente, desembargadora federal Germana Moraes, e do corregedor-regional, desembargador federal Leonardo Carvalho.



A cerimônia foi conduzida pelo atual presidente da Corte, desembargador federal Edilson Nobre, que transmitiu o cargo. O desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, decano do TRF5, saudou os novos gestores do Tribunal.



A solenidade contou com as presenças da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB); do prefeito do Recife, João Campos (PSB); do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); do ministro da Educação, Camilo Santana; do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco Falcão; e da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.



“Testemunhei de perto a revolução do judiciário brasileiro nos últimos 20 anos, marcada pela inovação tecnológica e pela transição do juiz artesão, solista, para o juiz gestor, maestro. Mas há muito a se evoluir. Ainda vejo as praxes judiciais impregnadas de uma cultura subjetivista da tomada de decisão, concebendo o juiz como uma espécie de pajé, dotado de sabedoria superior, que lhe permitiria sentir a justiça do caso concreto. Por isso, as diretrizes da minha gestão serão apoiar as ações formativas dos juízes, incentivar a produção de conhecimento seguro nos centros de inteligência e investir em tecnologia para otimizar o tempo”, afirmou Damasceno.





Perfis dos magistrados



Doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Fernando Braga é mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2005) e especialista em Ciências Jurídico-criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2011).



O magistrado chegou a atuar por mais de 19 anos com a jurisdição federal, seis deles como servidor efetivo da Justiça Federal no Ceará (JFCE) e outros 13 como Procurador da República, no Ceará e no Rio Grande do Norte. Em maio de 2013, foi nomeado para o cargo de desembargador federal no TRF5.



Germana Moraes é Doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, com mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará . Juíza federal na JFCE, desde 1991, foi nomeada ao cargo de desembargador federal no TRF5 em agosto do ano passado.



Leonardo Carvalho é graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), especialista em Direito Processual Civil e tendo mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos. Tomou posse como desembargador federal no TRF5 em 2017, já atuando como vice-coordenador dos Juizados Especiais Federais (JEFs).

