Corrupção Nome do presidente do Solidariedade é incluído em lista da Interpol Eurípedes Júnior é investigado por suspeita de desvios recursos públicos dos fundos partidário e eleitoral

Principal alvo de uma operação da Polícia Federal realizada nesta quinta-feira (13), Eurípedes Júnior, presidente do Solidariedade, foi incluído na lista vermelha de difusão da Polícia Internacional (Interpol).

A inclusão permite a prisão de uma pessoa que esteja em outro país nos casos em que há mandado em aberto no Brasil.

A operação da PF mira em suspeitas de desvios recursos públicos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022. Entre os alvos estão ex-dirigentes do Pros, partido que se fundiu no ano passado com o Solidariedade após o mau desempenho nas urnas.



Desvio milionário

A apuração teve início a partir de denúncia sobre o desvio de aproximadamente R$ 36 milhões.

De acordo com o inquérito da PF, Júnior teria esvaziado as contas do PROS na ocasião da sua destituição do cargo, transferindo valores para uma fundação onde ele e outros parentes tinham poderes de gestão e direção.

A PF aponta ainda que Júnior, ao vislumbrar seu afastamento da gestão do partido, buscou garantir um crédito com uma agência de turismo para custeio de suas viagens. No período da investigação, iniciada em 2017, percebeu-se intenso fluxo migratório, com o pagamento de despesas que incluíram passagens aéreas e hospedagens.

“A investigação sobressaltou que as viagens com destino a Miami e Orlando costumam possuir escalas prolongadas no Panamá, considerado paraíso fiscal, denotando, a esse respeito, a necessidade de maior profundidade no alcance das provas”, escreveu a PF, no documento.

O inquérito destaca também que Júnior teria, quatro dias antes de deixar o PROS, determinado o “desmonte” da sede do partido, retirando, por exemplo, equipamentos avaliados em mais de R$ 15 milhões que guarneciam o parque gráfico em Planaltina, Goiás.

Também teriam sido retirados do local dez veículos, um helicóptero, aparelhos de ar-condicionado, computadores, sistema de energia solar e diversos móveis, todos bens pertencentes ao PROS.

