farra do inss 'Some com os telefones': as mensagens encontradas pela PF nos celulares de Careca do INSS Roberta Luchsinger e Antônio Antunes, o Careca do INSS, continuaram a conversar mesmo após início das investigações

Diálogos obtidos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, que investiga o desvio de benefícios do INSS, revelam que a empresária Roberta Luchsinger, alvo da nova fase deflagrada nesta quinta-feira e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", mantiveram contato e articulações mesmo após o início das investigações. Nas conversas, o Careca afirma que o beneficiário final dos pagamentos feitos à empresa de Luchsinger seriam "o filho do rapaz".

Conforme a Polícia Federal, Luchsinger faria parte do "núcleo político" da organização criminosa. Em uma das trocas de mensagens, ela alerta sobre as apreensões e pede que ele se livre de aparelhos celulares.

— E só para você saber, acharam um envelope com nome do nosso amigo no dia da busca e apreensão — escreveu a empresária.

No diálogo, Antunes reage com preocupação, e Luchsinger responde apenas que o Careca "suma" com os telefones. "Joga fora", escreveu a empresária. Segundo a investigação, os dois formaram uma sociedade que tinha interesses em decisões da Anvisa e do Ministério da Saúde.

A investigação da Polícia Federal identificou uma série de pagamentos feitos por empresas de fachada ligadas ao lobista. Em uma delas, Antunes conversa com um dos seus diretores sobre o pagamento a uma empresa de propriedade de Luchsinger, a RL Consultoria. Questionado pelo interlocutor sobre quem seria o beneficiário do repasse, Antunes respondeu que seria "o filho do rapaz", sem citar nomes.

Segundo a PF, a empresa de Luchsinger recebeu um total de cinco pagamentos de R$ 300 mil, totalizando R$ 1,5 milhão. Segundo a investigação, os contratos firmados entre o Careca do INSS e Roberta Luchsinger fugiam das atividades das empresas.

Em outra mensagem, já após o início das investigações, os dois continuam tratando do tema. Em maio deste ano, Luchsinger enviou um áudio a Antunes, comparando a situação dele a de outros escândalos.

— Na época do Fábio falaram de Friboi, de um monte de coisa... igual agora com você — disse.

De acordo com interlocutores da empresária, ela é amiga de um dos filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lulinha, que não é investigado no caso.

Os diálogos revelam a preocupação de Lucshinger com uma eventual exposição da relação entre ambos. Em agosto, ela questiona Antunes sobre a possibilidade do advogado do Careca do INSS publicar uma nota afirmando que ele não teria ligação com uma empresa de tecnologia, citando investigações da imprensa.

