A- A+

relações internacionais Somente cubanos podem fazer plano de recuperação de Cuba, diz Lula As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a situação de Cuba "é a mais grave de toda a história" e que "somente os cubanos" podem discutir um plano de recuperação do país.

"A situação econômica é a mais grave de toda a história de Cuba. Está faltando comida, energia, petróleo, carne, seringa, esparadrapo, está faltando tudo", afirmou.

As declarações ocorreram nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.

Lula relatou as doações que têm sido feitas pelo Brasil e por outros países, como China e Rússia. Mas disse que "ninguém consegue adotar um país" e que os cubanos precisam discutir um plano de recuperação.

"É preciso ter um plano de recuperação de Cuba de médio e longo prazo. Mas aí somente os cubanos podem fazer. Os cubanos poderiam ver o que foi feito no Vietnã, o que está sendo feito na China. A situação está muito difícil", declarou.

Lula disse ter "paixão pela revolução cubana" liderada por Fidel Castro, mas ressaltou que isso não significa que ele concorde com o que ocorreu após a esquerda ocupar o poder em Cuba.

"A relação minha com Cuba é de paixão pela revolução cubana. Faço parte da geração que nasceu admirando a revolução cubana. Isso não significa que sou obrigado a concordar com todas as políticas colocadas a partir da revolução. Eu acho que a existência de partido único não condiz com a melhor prática de exercício da democracia para participar o povo, mas foi o jeito que encontraram de se organizar", disse.



Veja também