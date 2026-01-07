A- A+

BRASIL Sondada pelo PT, Marina Silva descarta disputar Câmara, e Senado depende de rumo de Haddad Interlocutores apontam que ida da ministra às urnas também depende de uma 'redefinição partidária'

Eleita deputada federal em 2022, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, descarta disputar uma vaga na Câmara no pleito deste ano. A ambientalista admite apenas a possibilidade de concorrer por uma vaga ao Senado por São Paulo, um cenário que dependeria do rumo escolhido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A reportagem apurou ser “pouco provável” que a ministra vá às urnas caso Haddad seja candidato ao Legislativo.

O plano de Haddad é colaborar com a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o próprio chefe do Executivo já afirmou publicamente que gostaria que o ministro da Fazenda fosse candidato em São Paulo. O PT pressiona para que ele dispute o governo estadual ou uma vaga no Senado.

Uma definição sobre o rumo político da ministra na eleição ainda não foi tomada, segundo interlocutores ouvidos pelo Globo. Marina mantém uma relação de proximidade com Haddad no governo, com a pasta econômica na liderança dos projetos de transição ecológica.





Caso deseje ser candidata, Marina deve deixar a pasta do governo Lula até abril. A tendência é que o número dois, o secretário-executivo, João Paulo Capobianco, assuma o posto no ministério, mas uma decisão ainda não foi discutida com o presidente.

Marina afirma a aliados que uma eventual candidatura só existiria caso respeitasse três requisitos: apoio à reeleição de Lula, construção coletiva e fortalecimento de uma frente ampla, sobretudo em São Paulo, e o fomento à agenda verde.

A ministra dificilmente disputaria o pleito pela Rede Solidariedade, após mudanças estruturais no partido tornarem, na avaliação de aliados, a saída dela “inevitável”. A ambientalista é sondada por siglas como PT, PSB e PSOL.

Segundo interlocutores, a definição de uma candidatura ao Senado também “passa por uma redefinição partidária”.

