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saúde

Sônia Guajajara passou noite bem e está sem febre desde domingo (22)

Sônia segue em observação para mais exames, informou o hospital nesta manhã

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Sônia Guajajara, ministra dos Povos IndígenasSônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara (PSOL) passou bem a noite e não tem febre desde o domingo (22). Ela está internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o InCor.

Sônia segue em observação para mais exames, informou o hospital nesta manhã. Segundo uma publicação feita em seu perfil oficial nas redes sociais, ela apresentou febre alta, dor abdominal e mal-estar generalizado.

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No sábado, a ministra havia participado de agenda oficial em Ubatuba (SP). Ela visitou a Aldeia Renascer (Ywyty Guasu), do povo Tupi-Guarani (Ñandeva), onde entregou dois veículos destinados a apoiar demandas da comunidade nas áreas de saúde, educação e gestão territorial.

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