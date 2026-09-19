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PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA "Sonso", "mentiroso" e "cara de pau": Gonet é alvo de críticas após foto com Vorcaro Imagem revelada pelo jornal O Globo mostra procurador-geral da República ao lado do dono do Banco Master em evento reservado em Londres; Nikolas Ferreira e Jorge Seif reagiram nas redes sociais

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• Advogado do Master encaminhou foto de Gonet com Vorcaro fumando charuto em Londres

Políticos se manifestaram após vir à tona, nesta sexta-feira (18), uma foto do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ao lado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

A imagem, revelada pelo jornal o Globo, foi extraída pela Polícia Federal do celular do banqueiro e mostra os dois em uma confraternização em Londres, no Reino Unido, diante de uma mesa com uísque e Gonet segurando um charuto. 7

A divulgação provocou críticas nas redes sociais, especialmente entre políticos que questionaram a relação entre o PGR e o banqueiro e lembraram que Gonet havia afirmado, em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), que não tinha proximidade com o banqueiro.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o procurador-geral e questionou a proximidade dele com Vorcaro. Em vídeo publicado nas redes sociais, chamou Gonet de “sonso” e disse que o procurador-geral havia negado proximidade com o banqueiro durante uma sessão do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Quer dizer que aquele cara de sonso, fala mansa, do Gonet, que falou na sessão do STF, tudo polidinho, que não tinha proximidade com o Vorcaro, foi pego fumando charuto com ele. É isso mesmo, meus senhores! É isso que a gente está vendo nas mais altas instâncias da instituição do nosso país. (...) E agora a PGR, a mais alta instância do Ministério Público do nosso país, mentiu na sessão do STF, dizendo que não tinha proximidade com o Vorcaro. Não? Quem fuma charuto um com o outro é o quê, então? — afirmou Nikolas.



O deputado também disse que, na sua avaliação, a situação deveria levar a consequências para os envolvidos e chamou Gonet de “mentiroso”.

Além disso, respondeu a uma publicação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, feita no dia 17 deste mês, em que o magistrado defendia a atuação de Gonet e afirmava que o PGR tinha “reputação ilibada e vida pública de lisura insuspeita”. O deputado federal chamou Gilmar de “boca de sacola” e “cururu” e cobrou outro posicionamento após a foto vir a público.



O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), também usou as redes sociais para comentar a foto de Gonet com Vorcaro. Em resposta a um vídeo em que o procurador-geral fala durante a sessão do STF, Zema afirmou que “tá explicado o motivo de ele ter ido ao STF defender seus amiguinhos”.



O senador por Santa Catarina Jorge Seif (PL) se manifestou na manhã deste sábado (19). Na publicação, chamou Gonet de “mentiroso” e afirmou ter protocolado, por esse motivo, “o impeachment desse sujeito”.

“Não tem a menor condição de seguir à frente da PGR. Se tivesse vergonha na cara, renunciaria. Mas o que esperar dessa gente? Caras de pau!”, escreveu o senador.



A foto

O registro foi encontrado pela Polícia Federal (PF) em mensagens extraídas do celular de Vorcaro, em que o banqueiro aparece sentado próximo a Gonet. Ele sorri descontraído, exibindo um charuto nas mãos e em frente a uma mesa com copos de uísque.

A imagem foi enviada pelo advogado Ciro Soares, ex-defensor do Banco Master, em 19 de junho de 2025, seguida da mensagem: "PG me mandou". PG são as iniciais de Paulo Gonet. Procurada pelo GLOBO, a assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República confirma a autenticidade da foto e diz que não vai comentar. A pessoas próximas, Gonet afirma que a foto foi tirada em abril de 2024, mas que não revela nenhuma intimidade com Vorcaro.



As mensagens de Soares e Vorcaro que citam Gonet foram reveladas há duas semanas, quando o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, tornou público um relatório da PF que também inclui citações ao ministro Alexandre de Moraes. Na ocasião, Mendonça pediu ao presidente da Corte, Edson Fachin, que o caso fosse levado ao plenário da Corte, o que ocorreu na terça-feira passada. A discussão, porém, foi interrompida após um pedido de vista do ministro Flávio Dino.

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Citado no relatório, Gonet defendeu a nulidade do documento da PF, sob o argumento de que foi produzido por solicitação de Mendonça, sem um pedido prévio do Ministério Público ou da Polícia Federal. Além disso, o procurador-geral pontua que a lei prevê a necessidade de autorização do plenário do STF para que um integrante da Corte seja investigado.

Durante o julgamento, Mendonça chegou a fazer uma observação sobre as mensagens encontradas pela PF sobre o procurador-geral e as diferenciou dos diálogos de Vorcaro com outras autoridades.

— Aqui não estou fazendo juízo de valor em relação ao procurador-geral, até porque as informações que vieram, são informações, na minha avaliação, de outra densidade — disse o ministro, durente o julgamento no STF na terça-feira passada.

Na mesma sessão, Gonet também se manifestou para dizer que o único encontro que teve com Vorcaro, em abril de 2024, se deu com a presença de várias autoridades e foi "banal".

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— Não tive relacionamento de proximidade com o senhor Vorcaro. O único encontro que eu tive com o senhor Vorcaro se deu com várias autoridades em abril de 2024. A única ligação intermediada por advogado foi brevíssima e banal. A atuação do Ministério Público Federal em primeiro grau e no Supremo Tribunal Federal (STF) sempre foi pelo total esclarecimento dos fatos e pelo sucesso da persecução penal — disse Gonet.

A Procuradoria-Geral da República, chefiada por Gonet, deverá se manifestar nos próximos sobre um pedido apresentado nesta sexta-feira pela defesa de Vorcaro para que a prisão do banqueiro seja revogada.

'Tomara que tenha charuto e Macallan'

Nas mensagens tornadas públicas por Mendonça, Gonet falou sobre a intenção de fumar charuto e beber uísque Macallan com o banqueiro em Londres. O encontro seria na segunda edição de um Fórum Jurídico patrocinado pelo Master na Inglaterra, em 2025, que acabou sendo cancelado.

No ano anterior, Gonet esteve na primeira degustação bancada por Vorcaro, quando foi feita a imagem fumando charuto. Como mostrou a colunista Malu Gaspar, do GLOBO, naquela época Vorcaro desembolou R$ 3,2 milhões para promover um evento privado de degustação de Macallan no George Club, em Londres.

Em outro trecho da conversa, Soares envia mensagens a Vorcaro que diz terem sido enviadas por Gonet, em que diz "estar com saudade" do banqueiro. “Agradece muito o carinho. Saudades dele, vamos marcar de estar juntos”, responde Vorcaro a Soares, falando sobre a relação com Gonet.

Depois, Soares confirma a Vorcaro que Gonet vai a Londres com eles, e encaminha a mensagem em que o procurador aborda a degustação: “Oba! Tomara que tenha charuto e Macallan”.

Carona para o filho

As mensagens também mostram que Soares atuou para que Vorcaro bancasse uma viagem do filho de Gonet para Londres. Nas conversas apreendidas pela PF, o advogado chegou a enviar uma fotografia, em março de 2025, na qual aparecia ao lado de Gonet, e, na sequência, afirmou que o chefe da PGR queria falar com o então dono do Master. Depois das mensagens, foram registradas quatro ligações entre Vorcaro e o telefone de Ciro.

Duas semanas depois, o advogado encaminhou a Vorcaro outras três mensagens e afirmou que elas haviam sido enviadas por Gonet. Entre os textos estavam “Que bom! Estou na torcida por vocês!” e “Já estou com saudades de você! Estou embarcando para Roma”.

Vorcaro agradeceu pelas mensagens. Na sequência, Ciro afirmou que o procurador-geral “lhe adora” e que iria a Londres com o grupo. No dia seguinte, o advogado perguntou ao banqueiro se o filho de Gonet poderia acompanhá-los na viagem. Vorcaro respondeu: “Óbvio, né”.

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