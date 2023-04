A- A+

Saúde Soraya Thronicke é diagnosticada com urticária autoimune severa; entenda o quadro Internada na unidade semi-intensiva de hospital em Brasília, a senadora está recebendo corticoide e anti-histamínico (antialérgico); não há previsão de alta

A senadora e ex-candidata à Presidência da República na última eleição, Soraya Thronicke (União Brasil - MS), está internada na unidade semi-intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, com urticária autoimune severa.

Os sintomas da urticária mais comuns são erupções cutâneas, sensação de queimação e coceira por toda a pele. O caso da senadora não foi detalhado, mas metade dos registros da doença severa são causados por alguma doença autoimune, como a doença celíaca e lúpus.

Soraya está tomando corticoide e anti-histamínico de forma venosa. O quadro é estável, porém ainda não há previsão de alta. A parlamentar foi hospitalizada na última sexta-feira (21).

Soraya Thronicke (União Brasil-MS) foi eleita senadora em 2018 pelo Mato Grosso do Sul, com o apoio de Jair Bolsonaro, e ganhou destaque nacional nos últimos anos, pela sua participação na CPI da Covid, e também pela sua candidatura à Presidência da República no último pleito.

Veja também

janja Janja usa cocar com nome de Lula em evento de demarcação de terras indígenas