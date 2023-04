Soraya Thronicke é internada após crise alérgica; quais os riscos de evolução

A- A+

Ex-candidata à Presidência, a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) está internada desde a última sexta-feira (21) em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Brasília, devido a uma crise alérgica. Segundo a assessoria de Soraya, que divulgou a informação nesta quinta-feira, o estado de saúde da parlamentar é estável, porém demanda cuidados. A causa ainda não foi identificado e não há previsão de alta.

"Por se tratar de uma alergia, de causa ainda não identificada, com crises muito fortes, os médicos optaram por mantê-la na unidade de terapia intensiva (UTI) com acompanhamento de um especialista em imunologia", disse a equipe da senadora.

As crises alérgicas podem ser algo comum na rotina de muitas pessoas e apresentar graus de gravidade variados, como mais brandas, em casos de pessoas com rinites leves, ou mais severas, como nas alergias graves a frutos do mar, por exemplo.

De forma resumida, uma alergia acontece quando o indivíduo entra em contato com uma substância externa, chamada de alérgeno, que provoca uma reação exagerada do sistema imunológico. Isso faz com que o corpo produza histamina, que tem como função bloquear o acesso do suposto invasor ao organismo, mas que provoca os sintomas de falta de ar, vermelhidão, coriza, entre outros.

Os casos mais comuns de alergias envolvem a pele, como na dermatite atópica, alimentos, como a frutos do mar, ovo, entre outros, o sistema respiratório, como no caso da rinite, ou o uso de determinados medicamentos. Nos casos em que o indivíduo tem uma alergia grave, ela de fato pode levar a pessoa à hospitalização e até mesmo à morte se não for devidamente tratada na hora da crise.

Isso porque a falta de ar pode evoluir para o chamado choque anafilático, o quadro mais grave da resposta do sistema imunológico. Nesse caso, ele impede a respiração da pessoa o que caracteriza a severidade do problema. O choque pode ocorrer segundos após a exposição ao agente ou até uma hora depois.

Caso uma crise alérgica não se resolva com os medicamentos comuns utilizados pelo paciente, e passe a piorar, ou que rapidamente já comece a evoluir para a forma mais grave, é muito importante que a emergência médica seja buscada o mais rápido possível para resolver o quadro.

Alguns sintomas que caracterizam o choque anafilático, segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, são:

Sensação de desmaio;

Pulso rápido;

Dificuldade intensa de respiração, incluindo chiados no peito, tosse;

Náusea e vômito;

Dor no estômago;

Inchaço nos lábios, língua ou garganta;

Placas altas e com coceira na pele (urticária);

Pele pálida, fria e úmida;

Tontura, confusão mental, perda da consciência;

Parada cardíaca.

Para isso, podem ser utilizadas injeções de adrenalina em conjunto com medicamentos anti-histamínicos e corticoides, para reduzir as inflamações. O paciente também pode ser colocado em um suporte de oxigenação.

Veja também

brasília Silvio Almeida recusa réplica de feto em comissão no Senado: "Exploração inaceitável"