Soraya Thronicke é internada em UTI após crise alérgica

A- A+

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) está internada na unidade de terapia intensiva (UTI) desde sexta-feira em um hospital particular em Brasília após apresentar uma crise alérgica.

Segundo a assessoria da parlamentar, o estado de saúde é estável, mas inspira cuidados. "Por se tratar de uma alergia, de causa ainda não identificada, com crises muito fortes, os médicos optaram por mantê-la na unidade de terapia intensiva (UTI) com acompanhamento de um especialista em imunologia", disse a equipe da senadora, que acrescentou, que ainda não há previsão de alta.

Candidata à Presidência da República pela legenda em 2022, a parlamentar vive uma queda de braço pelo comando do diretório estadual do Mato Grosso do Sul.



Soraya é a atual presidente do União Brasil no Mato Grosso do Sul e tenta eleger um aliado para sucedê-la. O processo, contudo, é conturbado.

Veja também

BLOG DA FOLHA Frente Parlamentar em Defesa do Nordeste é lançada; Pedro Campos é o vice-presidente