SAÚDE Soraya Thronicke recebe alta após ficar dois dias internada por quadro alérgico grave De acordo com a assessoria, a senadora está bem e seguirá tratamento em casa nos próximos dias

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) teve alta nesta quinta-feira (15) após passar dois dias internada em hospital particular, em Brasília, para tratar quadro alérgico grave. De acordo com a assessoria da parlamentar, a senadora está bem e seguirá o tratamento em casa nos próximos dias.

Na última terça-feira (14), Soraya Thronicke foi internada para fazer exames e acompanhamento. Anteriormente, em abril deste ano, a senadora chegou a ficar hospitalizada por doze dias em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para tratar urticária autoimune severa.

A política foi eleita senadora em 2018 pelo Mato Grosso do Sul, com o apoio de Jair Bolsonaro, e ganhou destaque nacional nos últimos anos, pela sua participação na CPI da Covid, e também pela sua candidatura à Presidência da República no último pleito.

