Brasília Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, no podcast "Direto de Brasília", nesta quarta (23) Deputado é o quarto convidado do podcast em parceria com a Folha de Pernambuco

O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), é o quarto convidado do meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco, o ‘Direto de Brasília’, hoje. Pastor evangélico, Sóstenes cumpre seu terceiro mandato federal e, como se diz em Brasília, está no “olho do furacão”.

O líder foi responsável pela recente mobilização na Câmara que alcançou, em tempo recorde, as 257 assinaturas necessárias ao requerimento para colocar em discussão e votação, em caráter emergencial, o projeto de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Sóstenes conseguiu a assinatura de 262 parlamentares para protocolar a urgência do Projeto de Lei, inclusive de deputados que fazem parte da base governista, o que causou uma repercussão negativa no Governo. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que não toma decisões de forma isolada, mas em conjunto com o colégio de líderes na Casa.

Ao vivo, o programa vai ao ar das 18 às 19 horas, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco, do meu Blog e pela Rede Nordeste de Rádio, formada por 48 emissoras em Pernambuco, Alagoas e Bahia, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM. A transmissão também será realizada no Instagram e no Facebook do meu Blog.

Entram como parceiros na transmissão a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado.

