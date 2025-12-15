A- A+

ELEIÇÕES 2026 Sóstenes diz que o recuo de Bolsonaro sobre indicação de Flávio poderia levá-lo à desistência As declarações ocorreram durante um almoço com jornalistas nesta segunda, em Brasília

O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou nesta segunda-feira, 15,que há um segundo fator que pode levar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a desistir de sua candidatura à Presidência: o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), voltar atrás em sua decisão de indicá-lo.

As declarações ocorreram durante um almoço com jornalistas nesta segunda, em Brasília. Na ocasião, Sóstenes comentou se haveria outra condição para Flávio desistir de sua candidatura ao Planalto, além do "preço" anunciado por ele, que seriam a soltura e a elegibilidade de seu pai em 2026.

Sóstenes disse na ocasião que não pode garantir um "recuo" de Bolsonaro, mas se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), migrasse para o PL, seria um "gesto" ao ex-presidente, que exigia a mudança de partido para apoiar o seu ex-ministro ao Palácio de Planalto. "Não posso garantir um recuo (de Bolsonaro), mas é um gesto."

O líder do PL afirmou que Flávio poderia desistir de sua candidatura caso o seu pai diga para trocar o candidato. "Este (a soltura e a elegibilidade do pai) é um fator que ele (Flávio) colocou, e o segundo fator é o pai dele decidir e falar: meu filho, eu acho que a gente tem que mudar o candidato. Só esses dois fatores podem mudar, nenhum outro", disse Sóstenes. "O que Bolsonaro decidir, está decidido", acrescentou.

Na sequência, Sóstenes foi perguntado se ainda há chances de Bolsonaro indicar Tarcísio. "Eu nunca digo que sim, nem que não, com Bolsonaro. Ele é muito imprevisível. Mas eu, normalmente, quando vi Bolsonaro decidir uma coisa, ele decide. Acho que é pouco provável de ele voltar atrás", afirmou.

Sóstenes continuou: "E vou dizer mais, o maior motivo para mim. Qual é o gesto de aproximação com o PL que o Tarcísio faz até hoje?". O líder do PL acrescentou: "Em várias conversas, o presidente Bolsonaro já solicitou ao Tarcísio para vir para o PL Ele nunca vem. E o presidente falou que, se não estiver no PL, ele não vai apoiar".

Segundo o líder do PL, o seu partido é prejudicado eleitoralmente se Tarcísio for candidato à Presidência pelo Republicanos. "Ele, candidato no 10 (número do Republicanos), ele diminui voto de legenda para federal. Então, no Republicanos, ele atrapalha o PL, sendo candidato a presidente, e a gente já tendo que abrir mão da nossa candidatura."



