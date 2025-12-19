A- A+

corrupção Sóstenes e Jordy teriam desviado recursos públicos em benefício próprio por meio de assessores Deputados do PL do Rio de Janeiro foram alvo de operação por suspeita de apropriação de cota parlamentar

A Polícia Federal aponta que os deputados federais do PL do Rio de Janeiro Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy teriam desviado recursos públicos da cota parlamentar em benefício próprio por meio de servidores comissionados. Os dois foram alvo de uma operação da PF nesta sexta-feira que apura desvio de cota parlamentar. A ação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a PF, os parlamentares teriam contado com a atuação de servidores para viabilizar o esquema. A investigação indica que os desvios teriam ocorrido com o uso da empresa Harue Locação de Veículos Ltda. ME, apontada como instrumento para a prática de peculato e lavagem de dinheiro.

A apuração aponta que os recursos desviados eram enviados a empresas de fachada e, posteriormente, submetidos a mecanismos de lavagem. Durante as buscas desta sexta-feira, a PF apreendeu R$ 430 mil em espécie em um endereço ligado ao deputado Sóstenes Cavalcante.

Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal já havia realizado uma operação de busca e apreensão em endereços ligados a assessores dos parlamentares. A ação, batizada de “Rent a Car”, investigava o desvio de cota parlamentar por meio de contratos falsos com locadoras de veículos, usados para simular a prestação de serviços.

Veja também