Sex, 19 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
corrupção

Sóstenes e Jordy teriam desviado recursos públicos em benefício próprio por meio de assessores

Deputados do PL do Rio de Janeiro foram alvo de operação por suspeita de apropriação de cota parlamentar

Reportar Erro
Deputado Sóstenes Cavalcante é lider do PL no CongressoDeputado Sóstenes Cavalcante é lider do PL no Congresso - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A Polícia Federal aponta que os deputados federais do PL do Rio de Janeiro Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy teriam desviado recursos públicos da cota parlamentar em benefício próprio por meio de servidores comissionados. Os dois foram alvo de uma operação da PF nesta sexta-feira que apura desvio de cota parlamentar. A ação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a PF, os parlamentares teriam contado com a atuação de servidores para viabilizar o esquema. A investigação indica que os desvios teriam ocorrido com o uso da empresa Harue Locação de Veículos Ltda. ME, apontada como instrumento para a prática de peculato e lavagem de dinheiro.

Leia também

• O que é cota parlamentar, foco de investigação da PF que mira Sóstenes e Jordy

• Sóstenes e Jordy são alvos de operação da PF para apurar desvios de cotas parlamentares

• PF apreende R$ 430 mil em espécie em endereço ligado a deputado Sóstenes Cavalcante

A apuração aponta que os recursos desviados eram enviados a empresas de fachada e, posteriormente, submetidos a mecanismos de lavagem. Durante as buscas desta sexta-feira, a PF apreendeu R$ 430 mil em espécie em um endereço ligado ao deputado Sóstenes Cavalcante.

Em dezembro do ano passado, a Polícia Federal já havia realizado uma operação de busca e apreensão em endereços ligados a assessores dos parlamentares. A ação, batizada de “Rent a Car”, investigava o desvio de cota parlamentar por meio de contratos falsos com locadoras de veículos, usados para simular a prestação de serviços.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter