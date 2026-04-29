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Eleições 2026 "Sou agro raiz, eu não sou sabor agro. Hoje tem uma geração sabor agro", diz Caiado Ronaldo Caiado, afirmou que não pretende recuar na promessa de conceder anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023

O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que não pretende recuar na promessa de conceder anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e disse que sempre manteve suas posições, como em relação ao agronegócio.

As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 29, à imprensa, ao visitar a feira agrícola Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).

"Na minha história de vida, você sabe que eu sou um homem que tem 40 de posição. Você nunca viu o Caiado recuar. Você vê o Caiado na coerência. Eu sou agro raiz, eu não sou sabor agro, como alguns são", declarou, em referência a uma expressão viral na internet.



Caiado continuou: "Eu sou um homem que mantém as minhas tradições. Porque hoje tem uma geração sabor agro. Eu não, eu sou agro raiz. O que eu disse, eu vou fazer. No dia 1º de janeiro de 2027, eu vou promover anistia ampla, geral e irrestrita a todos e ao ex-presidente da República".

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