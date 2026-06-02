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Eleições

"Sou atacado de manhã, tarde e noite por uma verdadeira milícia digital", afirmou João Campos

Pré-candidato ao governo de Pernambuco declarou que a investigação sobre o caso se encontra com a PF

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João Campos (PSB), pré-candidato ao Governo de Pernambuco, em visita à Folha de PernambucoJoão Campos (PSB), pré-candidato ao Governo de Pernambuco, em visita à Folha de Pernambuco - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O pré-candidato ao governo de Pernambuco, João Campos (PSB), afirmou nesta terça-feira (02) que tem sido vítima constante de ataques virtuais de adversários políticos. Segundo ele, o cenário atual no meio político tem se apresentado de muita violência política em alguns estados, incluindo Pernambuco.

"Tenho sido atacado de manhã, tarde e noite por uma verdadeira milícia digital que está instrumentalizada de forma inorgânica, com a presença de robôs, informações falsas e automatizadas feita por pessoas da política que querem atacar um adversário político", afirmou.

Ainda de acordo com o socialista, toda a ação envolvendo o seu nome já foi denunciada e atualmente se encontra nas mãos da Polícia Federal. "(os ataques) precisam ser esclarecidos. Imagino que tenham outras pessoas no Brasil sofrendo também dessa violência de forma artificial", continuou.

Para ele, "o mais importante é entender quem está por detrás disso".

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