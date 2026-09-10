A- A+

Quarenta anos depois da disputa pelo Governo de Pernambuco com Miguel Arraes, o hoje ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, se vê às voltas de um Brasil tão polarizado quanto o estado em 1986. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele relembrou histórias daquela disputa, defendeu um Brasil mais fraterno e comentou os desafios atuais do país. “É uma pena que a política esteja tão polarizada, que as pessoas não respeitem as opiniões contrárias, que é o princípio básico da democracia”, disparou.

Ministro, esse ano se completam 40 anos da eleição em que o senhor enfrentou Miguel Arraes pelo Governo de Pernambuco. Qual sua maior lembrança daquela disputa?

Não consigo esquecer do debate. Um debate de respeito, usando o que a elegância e a educação nos impõem fazer. Teve uma coisa curiosa. Eu tinha 37 anos e representava o passado, todo o contencioso político que havia. E Arraes com 70 anos representava o futuro. Os jovens votavam nele, os mais velhos votavam em mim. Mas foi uma coisa muito respeitosa, e ali fundamos amizade que perdurou até ele nos deixar. Ele dizia que a vitória dele foi valorizada pelo estilo da campanha que impusemos. Eu existo por conta daquela derrota. Depois dali, fui deputado por cinco mandatos, líder do governo, ministro da Articulação Institucional, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e ministro da Defesa. Tenho certeza de que se não tivesse perdido aquela eleição, não teria a história política que construí ao longo dos anos. Tudo valeu a pena naquela eleição. Não me arrependo de nada que fiz ou que falei. E teve muita história engraçada, boas lembranças, boas histórias que conto sempre. Foi um período muito feliz, muito bom. Sendo sincero, tenho saudades daquele tempo. A prova do meu bom humor é que fui fruto de uma derrota. Se eu tivesse ganho, eu não estaria aqui.

Assim como hoje, havia uma grande polarização em 1986, e muitos nomes da direita não quiseram se candidatar e enfrentar Arraes. O senhor foi para o sacrifício?

Não acho que foi sacrifício. Na verdade, ninguém queria ir. Eu tinha sido prefeito em Rio Formoso e secretário do governador Roberto Magalhães com 34 anos. Tinha uma vontade louca de trabalhar, uma avenida para percorrer, e havia outros candidatos que não quiseram enfrentar aquela eleição. Achei que era uma oportunidade para mim. Pernambuco iria me conhecer, desde que eu fizesse uma eleição com respeito, praticando a democracia. E foi o que aconteceu, e tivemos mais de um milhão de votos.

O senhor é conhecido por construir pontes. Falta gente com esse perfil atualmente?

Quando meu pai dizia que eu tinha que ser engenheiro, eu questionava minha vocação. Mas acho que ele acertou. Sempre fui um construtor de pontes e estava presente nas polarizações. Em 1986, eu estava numa fase do passado e estávamos reconstruindo a democracia no Brasil. Dessa vez é a mesma coisa. Quando o presidente Lula (PT) me chamou para ser ministro da Defesa, não era a minha vocação, mas eu vim para construir pontes. É uma pena que a política esteja tão polarizada, que as pessoas não respeitem as opiniões contrárias, que é o princípio básico da democracia. Então foi e é um trabalho parecido.

O Brasil abriu essa semana com o 7 de setembro e logo depois uma nova crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF). Vai ser assim até o final do ano?

Eu falo que temos a crise do dia. Essa foi muito ruim, envolve todo mundo, envolve pessoas. Lamento porque isso estimula a descrença das pessoas. Acho que o grande problema do Brasil é que essa impunidade passe a descrer dos poderes. As pessoas ficam desestimuladas de participar. Estamos numa fase muito difícil. Graças a Deus, tivemos um desfile de 7 de setembro prestigiado e muito bonito. Na Defesa o ambiente é o mais tranquilo possível. Minha missão foi essa, pacificar as Forças com a política. Acho que conseguimos.

O senhor cumpriu a mesma missão nas Relações Institucionais do segundo governo Lula, e conseguiu pacificar o ambiente com o Congresso...

Obrigado pela deferência. Dei sorte, ali era outro tempo (risos). A gente que pagava emenda parlamentar, agora não é mais, então havia uma relação mais estreita entre o Parlamento e o Executivo. Estamos numa fase curiosa. Temos um Poder Executivo com muita responsabilidade e pouco poder, um Legislativo com poder demais e pouca responsabilidade, e uma Justiça fazendo o que quer.

O mundo tem presenciado um ambiente tensionado, que parece não ser exclusividade do Brasil. Há esperança de se mudar esse cenário?

Estamos vivendo um momento muito difícil, de desrespeito absoluto, democracias fragilizadas, sentindo que o autoritarismo está voltando com força. Involuímos, sinceramente. Já vivemos tempos mais felizes. A posição dos Estados Unidos não foi feliz para o mundo. Agora a extrema-direita ganhando na Europa, na Alemanha, sementes do nazismo que pensamos que haviam desaparecido. Mas sou otimista sempre, esperançoso. Acredito que a preocupação vai tomar conta de todos e vamos trilhar por caminhos mais confortáveis e confiáveis. Mas só será feito com diálogo, que é a coisa mais importante, não é querer impor ideias, querer que o outro seja derrotado. Só acabando com isso é que poderemos voltar aos nossos projetos.

A relação com os Estados Unidos pode ser restabelecida?

Precisamos conversar muito mais. Não é enfrentando eles que vamos imaginar que seremos vitoriosos. Precisamos saber o que eles querem, onde podemos ceder, onde eles podem ceder. O pressuposto básico é que os dois lados se sintam vitoriosos. Isso está faltando, que se dê espaço para o outro se sentir atendido.

Nesses anos todos, o senhor criticou muito o orçamento que o Brasil destina à sua Defesa. Surtiu algum efeito?

O Brasil investe 1% do PIB em Defesa. No próximo ano vamos ter o maior orçamento, talvez por eu falar tanto. Agora, a grande arma da Defesa é a diplomacia. O Barão de Rio Branco dizia que por trás de um diplomata deveria ter uma esquadra potente para os argumentos dele serem respeitados. Veja, o Uruguai investe 2% do PIB em Defesa, a Colômbia 3,2% e o Peru 2%. Somos entre os menores investimentos da América Latina. Então precisamos nos preocupar. Defesa é um investimento que não dá voto. É como plano de saúde, tem que ter o melhor e torcer para não precisar usar. Precisamos investir em defesa para dissuasão, para dizer que temos como defender a nossa soberania. Temos tudo pelo que o mundo briga. Petróleo, gás, quase 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8.500 quilômetros de fronteira marítima, terras raras, a maior reserva de água doce, uma reserva florestal que o mundo olha. Então, precisamos cuidar mais de nós. E nossos grandes adversários estão aqui. Precisamos saber o que queremos, o que somos, para saber onde queremos chegar.

Quem são os nossos adversários?

Essa polarização, a gente fica brigando com nós mesmos. Onde queremos chegar? O objetivo é só ganhar a eleição? E a próxima geração? Vamos investir em educação, precisamos estimular a democracia no Brasil, respeitar as opiniões contrárias, voltar a estimular o respeito entre os três Poderes. Precisamos votar nos mais capazes, que vão cooperar, que vão ajudar, e não em quem faz o melhor discurso, tem o sorriso mais bonito e que faz as melhores promessas. A gente precisa pensar que esse país não é mais para nós, é para nossos filhos. Precisamos estimular uma geração fraterna. Nosso objetivo não é só ganhar a eleição, é chegar ao objetivo que nos propusemos para construir gerações melhores para o país.

Uma de suas queixas era que as Forças Armadas estavam mais mal equipadas. O que levou a isso?

Tem uma coisa importantíssima que é a previsibilidade orçamentária. Enquanto não se aprovar isso, seremos sempre os pedintes. Qualquer presidente vai preferir colocar recurso em saúde e educação do que em defesa. Nos países que se preocupam com defesa, tem previsibilidade de tantos por cento e ninguém mexe. O que precisamos aqui é ter previsibilidade orçamentária. No ano passado, investimos 1,1% do PIB. Acho que precisamos investir entre 2,5 e 3% em defesa, por conta da riqueza que somos. Estamos entre os países que têm mais expansão territorial, mais população, acima de 150 milhões de habitantes. A diferença é que nós não investimos em defesa. E precisamos. O presidente Lula tem sido extremamente sensível a isso. Vamos ter um bom orçamento no ano que vem. Não é o que precisamos, mas é bom. E tem outras questões. Na nossa fronteira, temos 20 mil homens em 17 mil quilômetros, não é nada. A República Dominicana tem 300 quilômetros de fronteira com o Haiti, e tem 13 mil homens. Precisamos ser mais rigorosos na defesa do nosso território.

Então o orçamento e a situação da Defesa melhoraram?

Melhorou muito. Veja que todos os candidatos a presidente estão falando em defesa, o que não se falava. O presidente Lula disse que uma das pastas prioritárias será a Defesa. A nossa grande vitória foi trazermos a defesa para a discussão. Temos excelentes soldados no Exército, na Marinha, nas Forças Armadas, mas precisamos de instrumentos. Não para enfrentar ninguém, mas para defender o país.

Ter vindo da política o ajudou a pacificar o clima com as Forças Armadas?

Acho que foi da política que eu trouxe as ferramentas para trabalhar aqui, por isso que quando o presidente me convidou falou que iria me botar em um lugar em que eu era necessário. Fomos uma ponte entre a política e as Forças, e tenho a impressão de que conseguimos esse objetivo.

O senhor chegou a entregar o cargo, mas foi convencido pelo presidente a ficar...

Vim para cá para passar um ano. Acho que fui a pessoa que mais entregou o lugar na vida pública no Brasil. E o presidente, que é um sedutor, me convencia a ficar mais um ano. E já sou o segundo mais longevo na Defesa, completei três anos e nove meses.

Se o presidente Lula for reeleito, o senhor permanece no governo?

Eu continuo torcendo. Estou querendo ir para a arquibancada. É aquele lugar que quero, vou pegar bandeira e vou torcer para que o presidente continue construindo esse país do jeito que ele imaginou.

E quanto à Escola de Sargentos em Pernambuco, vai sair?

Estamos investindo muito em educação, deixamos recursos para a Escola de Sargentos em Pernambuco. Tivemos dificuldades, questões ambientais e políticas, mas deverão ser resolvidas. Tivemos avanços. Aí quando se aproximou das eleições, muitos tomaram partido, viraram candidatos. Mas a escola é irreversível, vamos fazer no mesmo modelo que fizemos no ITA do Ceará. Fazer o primeiro galpão para começar, depois o segundo, fazendo a turma e a escola nascerem juntos.

O senhor sempre falou de Miguel Arraes com admiração. No cenário político de hoje, falta esse respeito, essa deferência entre adversários?

Doutor Arraes era muito engraçado, bom de conversa. Como deputados, conversávamos todo dia no Plenário. Certa vez ele chegou no avião, eu estava com Pedro Correia, Ricardo Fiúza e José Mendonça. Um deles perguntou se em algum dia todos iriam se juntar. Doutor Arraes disse: “Dessa direita, de recuperável só tem José Múcio” e caiu na gargalhada. Uma vez ele me chamou no escritório para uma conversa longa, disse que eu poderia ir para o partido dele. Ele gostava de mim. Mas eu dizia que se fizesse isso, perderia meus eleitores. E ele me deu razão (risos).

Veja também