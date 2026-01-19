"Sou pré-candidato ao governo do Rio", admite oficialmente Eduardo Paes

A- A+

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), falou pela primeira vez de forma explícita que será candidato a governador nas eleições de 2026.

Até esta segunda-feira (19), a despeito da intensa movimentação nos bastidores desde o início do ano passado, ele deixava no ar a intenção de concorrer, mas nunca a admitia. Paes também reforçou que apoiará a reeleição do presidente Lula (PT).



"Sou pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro", disse após comandar a primeira reunião de secretariado do ano, que também pode ter sido sua última antes de deixar a prefeitura.



Para ficar apto a disputar, Paes precisa se desincompatibilizar do cargo até 4 de abril, seis meses antes do dia do voto. A tendência, contudo, é que ele passe a prefeitura para o vice Eduardo Cavaliere (PSD) em 20 de março.





Paes tem tentado atrair o apoio de prefeitos e de dirigentes de partidos que lhe dariam capilaridade no estado. Um dos desafios do carioca é expandir sua votação para fora da capital.



Ainda é cedo para bater o martelo, mas alguns nomes despontam como opções de vice da chapa. O ex-prefeito de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rogério Lisboa (PP), é considerado o favorito.



Diferentemente de São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, o Rio concentra mais de 70% do eleitorado na Região Metropolitana. Por isso a Baixada e municípios que fazem divisa com a capital na parte leste, como São Gonçalo, são cruciais.



Apoio a Lula



Outro ponto a ser observado na campanha de Paes é o casamento entre a eleição de governador e a presidencial. Aliados, o prefeito e o presidente Lula estavam distantes nos últimos meses, mas se reuniram na semana passada para contornar episódios críticos. O petista tem avaliação ruim no Rio, e há temores no PT de que o candidato a governador possa abandoná-lo durante a corrida.



O prefeito, no entanto, reforçou nesta segunda o apoio ao presidente, embora tenha indicado que não pretende nacionalizar a campanha.



"Minha decisão é de apoiar a candidatura do presidente Lula, nunca tive dúvida disso", afirmou. "(Mas) está provado que quando as pessoas apenas seguiram o voto nacional aqui no Rio de Janeiro não fomos bem-sucedidos. Talvez a eleição de 2018, do Wilson Witzel, seja o maior exemplo disso".



Nessa linha, Paes disse ainda que "não é ele (Lula) quem vai governar o Rio de Janeiro se eu ganhar a eleição", e que vai "tratar do Rio de Janeiro" no processo eleitoral.

Hoje no quarto mandato, Paes é o prefeito mais longevo da história da cidade. Ele superou seu antigo padrinho político, Cesar Maia, que exerceu a função por três períodos. Eduardo Cavaliere, 31 anos, será o mais jovem a comandar a segunda capital de maior população do país.

