SP tem mais armas legais e menos mortes violentas; confira a coluna desta segunda (24)

"É o rabo abanando o cachorro"

Deputado Evair de Melo (PP-ES) sobre o descondenado Lula propor pena severa para quem "atentar" contra autoridades



SP tem mais armas legais e menos mortes violentas

Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta semana, revela que São Paulo, Estado com maior número de armas de fogo registradas, é, também, a unidade da federação com menor índice de morte violenta intencional por 100 mil habitantes. Em 2021, eram 194.331 registros de armas de fogo ativos, o número subiu para 283.460 em 2022. A taxa de mortes violentas intencionais passou para 8,4. É a menor do Brasil.

Segue a lista

O 2º com menor indicador de mortes violentas é Santa Catarina, 9,1; é o 4º estado com maior número de armas registradas 106.605.

Fecha o ranking

Em 3º lugar com melhor taxa de mortes está o DF, oitavo mais armado. MG, o terceiro mais armado, é o 4º com menos mortes.

Gaúchos bem na fita

O 2º estado com maior registro de armas é o Rio Grande do Sul. Fica com a sexta melhor taxa de mortes violentas: 19,8.

A outra ponta

O Amapá é o Estado com menos armas legais, 4.989. Mas, revelam os dados, é aquele com a maior taxa de mortes violentas intencionais, 50,6.

Expulso após falcatruas quer voltar ao Sinagências

Servidores de agências reguladoras acompanham com aflição os passos de João Maria Medeiros de Oliveira, que tenta voltar ao Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências). O movimento é lido como desejo de disputar a presidência do sindicato neste ano. O sindicalista já presidiu a entidade e foi condenado pela Justiça ao pagamento de R$4.024.920,70 por desvios de recursos do sindicato, que tem cerca de 2 mil sindicalizados.

Carrapato

João Maria passou mais de 12 anos na presidência (e com a chave do cofre) do sindicato. Foi expulso em 2018, após o escândalo aparecer.

Dor de cabeça

Passam de 400 os questionamentos da perícia nas movimentações financeiras do Sinagências durante a gestão de João Maria.

Candidatura negada

À coluna, João Maria confirmou tentativa de voltar ao sindicado, mas não pretensa candidatura. Também diz não saber sobre as contas periciadas.

Acorda, Amorim

O aspone Celso Amorim é o papagaio de pirata de Lula nos passeios internacionais, escanteando o chanceler de enfeite Mauro Vieira, mas dorme, dorme o tempo todo, mesmo quando o chefe faz seus discursos.

Tudo e todos de volta

Se o STF anula sentenças e solta condenados por corrupção, a Controladoria-Geral da União (CGU) não deixaria por menos: "reabilitou" para participar de licitações as empreiteiras Iesa Óleo & Gás e a Mendes Junior, declaradas inidôneas em 2016, no auge da Operação Lava Jato.

Pelas beiradas

Lula tem manifestado otimismo às poucas pessoas que furam o bloqueio de Janja, sobre o embate com o Centrão, nomeando deputados loucos por cargo de ministro, qualquer um, e seguir "comendo pelas beiradas".

Lula é o problema

Petistas tentam culpar "os redatores dos discursos" o agradecimento vexatório de Lula à África "pelos serviços prestados" na escravidão. Ele é quem apela ao improviso com a conhecida dificuldade de ler textos.

Aliados insatisfeitos

Desagrada parte da atual bancada governista a movimentação de Lula, que oferta ministérios e cargos para tentar cooptar partidos de centro. PT e seus puxadinhos, tipo PSB, PCdoB e Psol, reclamam espaço.

Na marra

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep) desistiu de mudar a Cracolândia de lugar, mas não de resolver o problema. Estuda um programa de internação compulsória dos viciados.

Aposta

Nos planos do Palácio do Planalto para engordar os caixas da União, além da regulamentação das apostas esportivas, está a recriação da raspadinha Lotex. A expectativa é arrecadar mais R$3 bilhões.

Agenda

A reunião entre Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi adiada. Marcada inicialmente para quinta-feira (20), ficou para esta semana. Na pauta, o rateio da Esplanada para o centrão.

Pensando bem...

...com um chanceler de enfeite e outro de fato, o aspone Amorim, que só dorme, Lula acumula as funções de ministro das Relações Exteriores.

PODER SEM PUDOR

Mão na cumbuca

Certa vez, no primeiro governo Lula, em plena crise das denúncias de corrupção do Ministério dos Transportes, o abonado senador Blairo Maggi (PR-MT), maior plantador de soja do planeta, dirigiu-se ao caixa logo após almoçar no restaurante do Senado. Muito à vontade, o bilionário decidiu economizar trocados, mergulhando a mão direita no baleiro sobre o balcão, enchendo-a de caramelos e balinhas, mas explicando: "Tenho que me abastecer para o resto da tarde..."





Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

As informações contidas neste artigo não refletem a opinião do Jornal Folha de Pernambuco e são de inteira responsabilidade de seus criadores.

