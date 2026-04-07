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REDES SOCIAIS Space Liberdade: conheça perfil no X que foi pivô de embate entre Eduardo e Nikolas Página compartilha trechos de reportagens e programas jornalísticos para embasar ideias e opiniões de direita, além de mensagens religiosas e pesquisas de intenção de voto

"Perfil de notícias. Se elas não te agradam, não mate o mensageiro, lute para mudar os fatos!". Assim se apresenta no X o perfil "Space Liberdade", que serviu de pivô para uma nova crise pública no bolsonarismo. No fim de semana, o ex-parlamentar Eduardo Bolsonaro (PL) protagonizou mais um desentendimento com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) após o mineiro compartilhar um post da página.

No X, o perfil "Space Liberdade" compartilha trechos de reportagens e programas jornalísticos para embasar ideias e opiniões de direita, além de mensagens religiosas e pesquisas de intenção de voto. Com cerca de 450 mil seguidores, a conta foi criada na plataforma em outubro de 2023. Um dos nomes por trás do projeto é Keven Oliveira, descrito por Eduardo como "dono" da página.

O perfil de Keven no X traz a logo da página "Space Liberdade". O Globo entrou em contato com Keven, mas não teve retorno até a publicação da reportagem.





O perfil de Keven Oliveira — Foto: Reprodução

Posts recentes da página "Space Liberdade" mencionam pedidos de prorrogação da CPI do Crime Organizado e desdobramentos das apurações sobre o Banco Master e da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Também repercutem críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), como Alexandre de Moraes, com comentários de figuras ligadas ao campo da direita, a exemplo de Rodrigo Constantino e Ana Paula Henkel.

Em outras postagens, o perfil compartilha apelos de figuras da direita pela votação do projeto de lei que pode atenuar as condenações do 8 de janeiro. "URGENTE - Vídeo do deputado Nikolas Ferreira cobrando Alcolumbre pela votação do PL da dosimetria para os presos do dia 08 acaba de alcançar a marca de 73 milhões de visualizações, colocando pressão no presidente do Congresso", afirma uma das publicações.





Críticas de Eduardo

Apesar de demonstrar apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a publicação de Nikolas desagradou Eduardo no fim de semana. O deputado mineiro compartilhou um vídeo da conta "Space Liberdade". A legenda continha ironias ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e atribuía a Bolsonaro a paternidade do Pix.

Eduardo já havia criticado o perfil "Space Liberdade" na mesma semana em sua conta no X, acusando Keven de estar "pregando o voto nulo". "Denunciei que o Space Liberdade não votará em Flávio Bolsonaro, ao menos no primeiro turno", disse o ex-deputado.

Em dezembro, a página também foi alvo de críticas de Eduardo após publicação de um trecho de uma entrevista do ex-deputado — que mora nos Estados Unidos há mais de um ano — ao canal de notícias SBT News. O post destaca que o filho de Jair Bolsonaro "diz que não fez lobby nos EUA e não pediu tarifas ao Brasil".

Eduardo reagiu afirmando que o perfil tem objetivo de "promover o maior desgaste possível na base bolsonarista sem atuar ostensivamente, alegando ser um mero veículo impessoal de informação".

"Aqui, por exemplo, a página faz um corte com o objetivo de conduzir o público a ideia de que estaria negando as minhas ações, por algum medo ou covardia. Faz isso da forma mais canalha que existe, com cortes e trechos escolhidos a dedo para direcionar o público ao seu objetivo", disse o ex-deputado.

Segundo Eduardo, o "Space Liberdade" não é "um perfil amistoso ou honesto". Ele avalia que a página sendo usada "por dentro da direita como ferramenta de desgaste".

Reação de Nikolas

Após a nova reclamação de Eduardo no sábado, apoiadores de Nikolas responderam ressaltando que seu post era pró-Bolsonaro. O próprio deputado comentou rindo da situação, o que motivou os ataques do filho do ex-presidente. O ex-deputado federal publicou um longo desabafo sobre Nikolas, a quem chamou de "versão caricata de si mesmo". O ex-parlamentar, que está radicado nos Estados Unidos, disse que o mineiro estaria desrespeitando sua família.

"Risinho de deboche para mim, Nikolas? Ao que parece, não há limites para seu desrespeito comigo e minha família. Triste ver essa versão caricata de si mesmo. Não é, nem de longe, o menino que conheci, apoie e acreditei. Os holofotes e a fama te fizeram mal, infelizmente", afirmou Eduardo Bolsoanro.

"Demorei muito para acreditar que você trabalhava o algoritmo das suas redes para dar visibilidade a quem deseja a morte de meu pai, a quem comemora a prisão dele e a todos os que odeiam a mim e a minha família. Foi com bastante tristeza que vi você trabalhar ativamente contra quem acreditou e apoio você, quando era um assessor desconhecido e com um sonho na mente", continuou.

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