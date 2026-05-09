Sáb, 09 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado09/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REINO UNIDO

Starmer nomeia Gordon Brown como revisor especial do Reino Unido para Finanças Globais

Ex-premiê do Reino Unido, Brown será responsável por aconselhar sobre como a cooperação financeira global pode tornar o país mais forte

Reportar Erro
Primeiro-ministro do Reino Unido, Keir StarmerPrimeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer - Foto por JUSTIN TALLIS / AFP

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, nomeou, neste sábado, 9, Gordon Brown como revisor especial para Finanças Globais e Cooperação, segundo comunicado divulgado pelo governo britânico.

Ex-premiê do Reino Unido, Brown será responsável por aconselhar sobre como a cooperação financeira global pode tornar o país mais forte, aumentando a segurança e a resiliência, e desenvolver parcerias internacionais, incluindo medidas que sustentem a relação com o restante da Europa.

Leia também

• Governo Lula prevê investimento de R$ 1 bi na segurança pública; veja ações

• Procurador-geral interino dos EUA impulsiona desejos de Trump no Departamento de Justiça

• O que a China espera da visita de Trump?

Em nota, o governo britânico destaca que Brown foi o ministro das Finanças que serviu por mais tempo e que a nomeação ocorre enquanto o país se prepara para assumir a presidência do G20 em 2027. "Gordon Brown reportará diretamente ao primeiro-ministro. Este é um cargo não remunerado e de meio período", esclarece o comunicado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter