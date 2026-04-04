PETRÓLEO
STF agenda análise de lei que alterou distribuição de royalties de petróleo
As ações são relatadas pela ministra Cármen Lúcia
O Supremo Tribunal Federal (STF) irá analisar no próximo dia 6 de maio, terça-feira, ações que discutem a distribuição dos royalties de petróleo entre os Estados.
As ações são relatadas pela ministra Cármen Lúcia. Elas foram ajuizadas por Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos (Abramt).
Os dispositivos da lei estão suspensos desde 2013, por liminar concedida pela ministra em uma das ações.