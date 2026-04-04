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PETRÓLEO

STF agenda análise de lei que alterou distribuição de royalties de petróleo

As ações são relatadas pela ministra Cármen Lúcia

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A ministra Cármen LúciaA ministra Cármen Lúcia - Foto: TV Justiça/Reprodução

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá analisar no próximo dia 6 de maio, terça-feira, ações que discutem a distribuição dos royalties de petróleo entre os Estados.  Sob análise estará a constitucionalidade da Lei 12.734/2012, que fixou novas regras para a partilha dos royalties, aumentando a distribuição para Estados não produtores.

As ações são relatadas pela ministra Cármen Lúcia. Elas foram ajuizadas por Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos (Abramt).

Os dispositivos da lei estão suspensos desde 2013, por liminar concedida pela ministra em uma das ações.  

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