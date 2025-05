STF ainda não tem data para julgar última denúncia da trama golpista

A- A+

Integrante único do último núcleo da rama golpista que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo ainda não tem data para que a denúncia contra ele seja apreciada pela Primeira Turma da Corte. Figueiredo mora nos Estados Unidos, e ainda não foi citado pelas autoridades brasileiras.

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes chegou a notificar a Defensoria Pública da União para realizar a defesa de Figueiredo, mas o órgão afirmou que não poderia realizar o trabalho sem sequer ter contato com o denunciado.

A DPU chegou a pedir a suspensão dos prazos processuais relativos ao influenciador, mas Moraes ainda não tomou uma decisão.

Quando a PGR ofereceu a denúncia contra 34 pessoas por envolvimento em uma trama golpista para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manter Jair Bolsonaro no poder após as eleições de 2022, separou Figueiredo em um núcleo isolado para que eventual dificuldade em notificá-lo não atrapalhasse o andamento da acusação contra os demais.

Interlocutores do STF afirmam que, caso não responda às intimações da Justiça, Figueiredo poderá ter a denúncia apreciada à revelia. Ou seja, os ministros da Turma apreciarão o material da PGR mesmo sem a presença do ex-apresentador.

Neto de João Figueiredo, o último presidente da ditadura, ele é acusado pela PGR de colaborar com os militares vazando documentos com intuito de pressionar o Alto Comando do Exército a aderir ao golpe.

Segundo a denúncia da PF, Figueiredo "buscou forjar um cenário de coesão dentro do Exército Brasileiro sobre a necessidade da intervenção armada, retratando os dissidentes como desertores, merecedores de repudio pessoal e virtual".

"Aderiu, pois, ao projeto golpista da organização criminosa, do qual tinha ciência prévia, e instrumentalizou a sua condição de comunicador para provocar a cooptação do Alto Comando do Exército ao movimento golpista", diz a acusação.

Nesta terça-feira, o Supremo deu início ao julgamento da penúltima leva de denunciados pela trama golpista. A Primeira Turma está analisando a denúncia da PGR contra 12 pessoas, sendo 11 militares e um policial federal.

O STF já tornou réus outros 21 acusados de participarem da trama golpista, integrantes de outros três núcleos da suporta organização criminosa.

