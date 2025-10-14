A- A+

Justiça STF: André Mendonça determina sequestro de R$ 389 milhões de sindicato de irmão de Lula Frei Chico não é investigado no inquérito sobre desvio de valores de aposentados; entidade diz confiar que os fatos serão "plenamente esclarecidos"

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou o sequestro de R$ 389 em bens e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas (Sindnapi).

A entidade tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, no entanto, não é investigado no inquérito.

A ordem de Mendonça atinge, contudo, o atual presidente Milton Baptista de Souza Filho, o Milton Cavalo, e o espólio do ex-presidente João Batista Inocentini, o João Feio, que morreu em 2023.

"Assim, em relação a SINDNAPI, COOPERNAPI, (...) o sequestro deve atingir o montante de R$ 389.490.908,91, valor equivalente ao total recebido desde a celebração dos ACTs até janeiro de 2025 pelas entidades e o corpo diretivo", diz Mendonça na decisão.

Em nota publicada em suas redes sociais, o Sindnapi informou que "não deve nada, está colaborando com todas as investigações e confia que todos os fatos serão plenamente esclarecidos".

Na última quinta-feira, a sede do sindicato e endereços de seus representantes foram alvos de busca e apreensão. A PF cumpriu ao todo 66 mandados no Distrito Federal e outros sete estados: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia. A ação conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

Veja também