STF: André Mendonça determina sequestro de R$ 389 milhões de sindicato de irmão de Lula
Frei Chico não é investigado no inquérito sobre desvio de valores de aposentados; entidade diz confiar que os fatos serão "plenamente esclarecidos"
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou o sequestro de R$ 389 em bens e valores do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas (Sindnapi).
A entidade tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que é irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, no entanto, não é investigado no inquérito.
A ordem de Mendonça atinge, contudo, o atual presidente Milton Baptista de Souza Filho, o Milton Cavalo, e o espólio do ex-presidente João Batista Inocentini, o João Feio, que morreu em 2023.
Leia também
• Lula recebe ministro de Minas e Energia após incêndio no Paraná causar apagão em todas as regiões
• Derrite critica governo Lula por segurança e diz que oposição precisa de maioria na Casa
• Lula volta a Brasília e iniciará conversas para substituição de vaga de Barroso no STF
"Assim, em relação a SINDNAPI, COOPERNAPI, (...) o sequestro deve atingir o montante de R$ 389.490.908,91, valor equivalente ao total recebido desde a celebração dos ACTs até janeiro de 2025 pelas entidades e o corpo diretivo", diz Mendonça na decisão.
Em nota publicada em suas redes sociais, o Sindnapi informou que "não deve nada, está colaborando com todas as investigações e confia que todos os fatos serão plenamente esclarecidos".
Na última quinta-feira, a sede do sindicato e endereços de seus representantes foram alvos de busca e apreensão. A PF cumpriu ao todo 66 mandados no Distrito Federal e outros sete estados: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco e Bahia. A ação conta com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).