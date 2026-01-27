Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
JUSTIÇA

STF: André Mendonça mantém prisão do Careca do INSS

Antunes é acusado de envolvimento em descontos ilegais em benefícios

Reportar Erro
Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira (27) manter a prisão do empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Antunes é um dos investigados na Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), deflagrada no ano passado para investigar descontos indevidos de mensalidades associativas nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ele está preso desde setembro do ano passado no presídio da Papuda, em Brasília.

Leia também

• Governo prorroga até março prazo para segurados do INSS pedirem ressarcimento de descontos indevidos

• Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS

• INSS não deixará de pagar aposentadoria a quem não tem nova identidade

De acordo com as investigações, o empresário operava empresas de fachada para desviar as mensalidades recebidas irregularmente por associações de aposentados. Durante a operação, a PF apreendeu carros de luxo, como BMW e Porsche, em endereços ligados a Antunes.

No ano passado, em depoimento prestado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, o empresário negou participação nos desvios de mensalidades de aposentados e disse que vai entregar à Policia Federal documentos para comprovar a legalidade de suas atividades. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter