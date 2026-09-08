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justiça STF cancela sessão da Segunda Turma após Mendonça determinar afastamento de Andrei Colegiado presidido por Luiz Fux se reuniria nesta terça-feira depois de julgamento virtual expor divisão em torno de decisão de André Mendonça

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) cancelou nesta terça-feira a primeira sessão após o ministro André Mendonça determinar o afastamento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e submeter a decisão ao colegiado, em um julgamento que chegou a formar maioria para referendar a medida logo após ser interrompido por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes.

A sessão estava marcada desde a semana passada, e tinha como pauta apenas um caso tributário. O caso envolvendo Andrei não estava entre os temas que seriam analisados presencialmente pela Turma. A Segunda Turma é presidida pelo ministro Luiz Fux.

Além de Fux, Mendonça e Gilmar, integram a Segunda Turma os ministros Kassio Nunes Marques e Dias Toffoli. Fux e Kassio acompanharam Mendonça no julgamento virtual, formando maioria para manter a decisão do relator. Gilmar pediu vista e interrompeu a análise. Toffoli ainda não havia apresentado voto.

Mendonça determinou o afastamento de Andrei em meio aos desdobramentos das investigações relacionadas ao Banco Master. A medida ampliou a tensão entre o ministro e a cúpula da Polícia Federal e acrescentou um novo capítulo à crise que já havia chegado ao Supremo após a divulgação de mensagens atribuídas ao banqueiro Daniel Vorcaro com referências a autoridades.

Depois de determinar o afastamento, Mendonça submeteu sua decisão à Segunda Turma para referendo em julgamento virtual. O próprio relator votou pela manutenção da medida e foi acompanhado por Fux e Kassio, garantindo três dos cinco votos do colegiado.

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