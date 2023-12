A- A+

BRASIL STF começa a julgar mais 29 réus dos atos golpistas do 8 de janeiro Sessão virtual ficará aberta durante recesso e será finalizada em fevereiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta sexta-feira mais 29 ações penais dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A análise ocorre no plenário virtual, em uma sessão que ficará aberta durante o recesso do Judiciário e só será encerrada em fevereiro.

Até agora, o STF já condenou outras 30 pessoas pelo 8 de janeiro, a penas que variaram entre três e 17 anos de prisão. Com isso, quando os novos julgamentos forem concluídos, o número de ações penais analisadas chegará a 59. O relator de todos os casos é o ministro Alexandre de Moraes.

Os réus foram denunciados por cinco crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Entretanto, eles negam os crimes.

Todos eles fazem parte do grupo dos chamados "executores", ou seja, dos que foram presos dentro das sedes dos Três Poderes: Palácio do Planalto, Congresso e STF.





Os "incitadores", que foram presos no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, estão com os processos paralisados, enquanto é negociado um possível acordo de não persecução penal. Até agora, 28 investigados já fecharam acordos, admitindo culpa e se comprometendo a pagar uma multa.

Os réus que estão sendo julgados são:

Carlos Antonio Silva

Carlos Eduardo Bon Caetano da Silva

Claudinei Pego da Silva

Cleodon Oliveira Costa

Dirce Rogerio

Edilson Pereira Silva

Eric Prates Kobayashi

Francisca Hildete Ferreira

Igilso Manoel de Lima

Ilson Cesar Almeida de Oliveira

Ivanes Lamperti

Jaqueline Konrad

Jesse Lane Pereira Leite

Joanita de Almeida

José Carlos Galanti

Josias Carneiro de Almeida

Josiel Gomes Macedo

Josilaine Cristina Santana

Josino Alves de Castro

Maria Cristina Arellaro

Matheus Dias Brasil

Matheus Fernandes Bomfim

Nelson Ferreira da Costa

Paulo César Rodrigues de Melo

Sandra Maria Menezes Chaves

Sérgio Amaral Resende

Sipriano Alves de Oliveira

Valéria Gomes Martins

Ygor Soares da Rocha

