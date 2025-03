STF começa a julgar Zambelli na próxima semana por porte ilegal de arma

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar na próxima semana a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

A análise da ação penal está marcada para ocorrer no plenário virtual do STF, entre os dias 21 e 28 de março.

Zambelli é ré no STF pelo episódio em que apontou uma arma para um homem em uma rua de São Paulo, em outubro, na véspera do segundo turno das eleições.

O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes. O julgamento ocorrerá no plenário do STF, porque a ação começou a tramitar antes da mudança no regimento da Corte, levou os processos penais para as turmas.

Quando a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) foi analisada pelo STF, em 2023, o advogado de Zambelli, Daniel Bialski, afirmou em nota que a deputada "estava almoçando com seu filho quando foi xingada, ofendida, vilipendiada, afrontada e ameaçada por terceira pessoa que, inclusive, está sendo investigada por esse fato" e que ela "somente agiu dentro do exercício regular de seu Direito".

De acordo com o advogado, a parlamentar "possuía registro e porte de arma, concedido pelo poder público, portando-a naquela data em função das dezenas e diversas ameaças de morte, bem como ameaças à sua integridade física e do filho".

Zambelli também é ré em outra ação penal que tramita no STF, devido à suspeita de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esse processo ainda não tem data para ser julgado.

