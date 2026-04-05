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atos golpistas STF condena a 14 anos de prisão empresário que doou R$ 500 para ônibus fretado para 8 de janeiro Corte também responsabilizou dois outros homens por transferências de homens que financiaram viagem; defesa entrou com um recurso, que seria julgado no dia 20 de março, mas foi retirado da pauta

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o empresário catarinense Alcides Hahn a 14 anos de prisão em regime fechado pela transferência de R$ 500 para o pagamento de um ônibus fretado que levou manifestantes de Blumenau (SC) até Brasília para 8 de janeiro de 2023.

Ele responde pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público tombado e associação criminosa.

A decisão foi proferida no dia 2 de março. A defesa entrou com um recurso que seria julgado no último dia 20, mas foi retirado de pauta. Além de Hahn, foram condenados outros dois outros homens pelo financiamento do ônibus.

Segundo a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, Rene Afonso Mahnke transferiu R$ 1.000 e Vilamir Valmor Romanoski, R$ 10.000. Romanoski, no entanto, foi identificado pela PGR como uma "figura de liderança" a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Blumenau.

Segundo informações do UOL, em audiência, Alcides relatou que fez o Pix a pedido de um conhecido, que teria solicitado dinheiro emprestado para viajar, sem informar o destino. O dono da empresa de ônibus, por sua vez, afirmou que, ao identificar a transferência, presumiu que o valor se referia ao fretamento da viagem para Brasília.

A defesa do empresário negou o valor transferido fosse destinado ao financiamento do ônibus ou que Alcides tivesse ciência do eventual crime.

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