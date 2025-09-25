A- A+

SESSÃO "STF cumpriu o seu papel de preservar o Estado de Direito", diz Barroso na despedida da presidência Ministro foi elogiado pelos colegas em solenidade de encerramento de gestão

Em sua última sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso fez um discurso em que destacou o papel da Corte na defesa da democracia e do Estado de Direito e recebeu homenagens pela condução do tribunal durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

— Tenho muito orgulho de ter divido com todos a aventura de defender a Constituição Federal, a democracia e a justiça nesse país complexo — afirmou Barroso, ao agradecer os colegas do tribunal.

Barroso ainda ressaltou o trabalho da Corte ao longo dos últimos dois anos no que chamou de "papel de preservar o estado de direito e promover os direitos fundamentais".

Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes fez o discurso em nome da Corte para homenagear o presidente que está de saída. Emocionado, Gilmar disse que sob a condução de Barroso o STF julgou e condenou um ex-chefe de Estado por tentativa de golpe, fato que classificou como "raro".

— A presidência de vossa excelência entra para a História em que pela primeira vez um ex-chefe de estado é condenado por tentativa de golpe de Estado, um fato raríssimo em termos mundiais — afirmou Gilmar.

