"STF cumpriu o seu papel de preservar o Estado de Direito", diz Barroso na despedida da presidência

Ministro foi elogiado pelos colegas em solenidade de encerramento de gestão

Luís Roberto BarrosoLuís Roberto Barroso - Foto: Antônio Augusto/STF

Em sua última sessão como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso fez um discurso em que destacou o papel da Corte na defesa da democracia e do Estado de Direito e recebeu homenagens pela condução do tribunal durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. 

— Tenho muito orgulho de ter divido com todos a aventura de defender a Constituição Federal, a democracia e a justiça nesse país complexo — afirmou Barroso, ao agradecer os colegas do tribunal. 

Barroso ainda ressaltou o trabalho da Corte ao longo dos últimos dois anos no que chamou de "papel de preservar o estado de direito e promover os direitos fundamentais". 

Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes fez o discurso em nome da Corte para homenagear o presidente que está de saída. Emocionado, Gilmar disse que sob a condução de Barroso o STF julgou e condenou um ex-chefe de Estado por tentativa de golpe, fato que classificou como "raro". 

 — A presidência de vossa excelência entra para a História em que pela primeira vez um ex-chefe de estado é condenado por tentativa de golpe de Estado, um fato raríssimo em termos mundiais — afirmou Gilmar.

