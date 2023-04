STF dá aval para revisão da vida toda voltar a tramitar

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou a tramitação da revisão da vida toda, após quase quatro meses de hiato. A corte publicou o acórdão da decisão proferida em dezembro do ano passado, o que significa que juízes que julgam ações de segurados que solicitaram incorporar os salários antes de 1994 no cálculo da aposentadoria podem seguir com os processos judiciais.

“O Supremo decidiu pela tese do melhor benefício e com a publicação do acórdão, todas as ações que estavam sobrestadas, voltam a tramitar, apesar dos pedidos do INSS de suspensão dos processos, para apresentar cronograma de pagamento, como havia feito no passado”, explica o advogado previdenciarista, João Varella.

Ainda de acordo com João Varella, o simples fato de ter trabalhado antes de 1994 não significa necessariamente um aumento no valor da aposentadoria. No entanto, alguns clientes podem sair de um ganho mensal de um salário mínimo para o teto do INSS com os cálculos da revisão.

O STF entendeu que a regra de transição que excluía as contribuições antecedentes a julho de 1994, quando o Plano Real foi implementado, pode ser afastada caso seja desvantajosa ao segurado.

