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POLÊMICA STF decide nesta terça-feira (28) se Malafaia vira réu por ofensas ao Exército O julgamento será realizado no plenário físico da Primeira Turma, após o ministro Cristiano Zanin pedir destaque

O Supremo Tribunal Federal (STF) decide nesta terça-feira (28) se o pastor Silas Malafaia vira réu por ofensas a generais do Exército Brasileiro em 2025.

O julgamento será realizado no plenário físico da Primeira Turma, após o ministro Cristiano Zanin pedir destaque, o que retirou a análise do ambiente virtual e abriu espaço para debate entre os ministros.

A denúncia tem como base declarações feitas pelo pastor durante um ato na Avenida Paulista em abril de 2025. Malafaia questionou, na ocasião, a atuação dos militares e afirmou que generais de quatro estrelas seriam uma “cambada de frouxos” e “covardes” e os classificou como “omissos”.

O caso chegou à Procuradoria-Geral da União (PGR) depois da representação do comandante do Exército. Foi levada em conta as falas ofensivas à dignidade e ao decoro dos integrantes do Alto Comando. O órgão acolheu o pedido e apresentou denúncia ao STF.

Malafaia passará à condição de réu e responderá a uma ação penal na Corte, caso a denúncia seja aceita. Se for rejeitada, o processo será arquivado.

O julgamento será presencial após um pedido de destaque do ministro Cristiano Zanin, que retirou a análise do ambiente virtual. Atualmente, o colegiado é composto pelos ministros Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

A defesa de Malafaia pediu o adiamento da sessão. Alega que a turma está incompleta após a saída do ministro Luiz Fux. Com quatro integrantes, existe a possibilidade real de um empate na votação.

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