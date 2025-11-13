Sex, 14 de Novembro

JUDICIÁRIO

STF decide que recreio e intervalos integram jornada de professores, mas abre exceção

Ação foi apresentada pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades (Abrafi), que contestava decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

Entendimento do STF é que recreios e intervalos configuram tempo à disposição do empregadoEntendimento do STF é que recreios e intervalos configuram tempo à disposição do empregado - Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira, 13, que o recreio escolar e os intervalos entre aulas fazem parte da jornada de trabalho dos professores e devem ser remunerados.

A definição foi tomada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1058.

A ação foi apresentada pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades (Abrafi), que contestava decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST) segundo as quais o professor permanece à disposição do empregador mesmo durante o intervalo, o que justificaria o pagamento do período.

Nesse sentido, o entendimento fixado pelo STF é que, como regra geral, recreios e intervalos configuram tempo à disposição do empregador. No entanto, a Corte destacou que se o professor utilizar o período para atividades estritamente pessoais, esse tempo não deve ser computado na jornada. A comprovação dessas situações caberá ao empregador.

Em 2024, o relator, ministro Gilmar Mendes, havia suspendido todos os processos em curso na Justiça do Trabalho sobre o tema e propôs julgamento direto do mérito. Um pedido de destaque do ministro Edson Fachin levou o caso ao Plenário presencial.

Ao acompanhar o relator, o ministro Flávio Dino afirmou que os intervalos integram o processo pedagógico e exigem dedicação exclusiva do docente, que permanece sujeito às demandas da escola, mesmo sem uma ordem expressa.

Para o ministro Nunes Marques, a experiência prática mostra que é mais provável que o professor seja acionado durante o intervalo do que o contrário.

Além disso, o plenário do Supremo seguiu sugestão do ministro Cristiano Zanin para que a decisão tenha efeitos validos a partir de agora. Dessa forma, professores que já receberam valores referentes a intervalos não precisarão devolvê-los.

Por fim, ficou vencido o ministro Edson Fachin, que considerou que as decisões do TST estavam conforme os princípios constitucionais relacionados ao valor social do trabalho.

 

