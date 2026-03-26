STF decide se mantém ou derruba decisão que prorrogou CPMI do INSS

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O Supremo Tribunal Federal decide na tarde desta quinta-feira se confirma ou reverte a decisão do ministro André Mendonça que prorrogou a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Como mostrou o GLOBO, há espaço para a derrubada da liminar, o que significaria uma derrota para Mendonça.

A decisão agora analisada no plenário do STF foi assinada na segunda e ordenou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que recebesse no prazo de 48 horas o requerimento que reúne as assinaturas necessárias para extensão e faça a leitura do documento, estendendo os trabalhos.

A decisão de Mendonça contrariou a cúpula do Congresso, sobretudo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e ocorreu num momento de crescente tensão entre Parlamento e STF sobre a atuação dessas comissões diante do avanço das investigações do caso do Banco Master.

O presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), decidiu acompanhar o julgamento do plenário do STF e, antes o início da sessão, disse ter confiança de que o Supremo "seguirá o que está na Constituição". O deputado afirmou ainda que acionou a Corte máxima porque "regras não foram cumpridas" no Senado.

Viana classificou a decisão de Mendonça como "corajosa", mas assinalou que, caso ela seja derrubada, será marcada para esta sexta a leitura do relatório da apuração parlamentar, com votação do mesmo dentro do prazo regimental.

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