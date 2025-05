A- A+

TRIBUNAL STF define que comissões provisórias de partidos podem durar até quatro anos Em caso de descumprimento do prazo, repasse de recursos dos fundos partidário e eleitoral será suspenso

O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou nesta quinta-feira que as comissões provisórias dos partidos podem ter duração máxima de quatro anos, contados a partir da publicação do resultado do julgamento. Caso esse prazo não seja respeitado, ficará suspenso o pagamento dos fundos partidário e eleitoral.

Os ministros aceitaram uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) questionando uma emenda à Constituição de 2017, como parte da reforma política realizada naquele ano. O texto garantiu autonomia aos partidos para defini a "formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios".

No ano passado, o Globo mostrou que, às vésperas das comissões partidárias que definiriam os candidatos para as eleições municipais, oito em cada dez diretórios municipais tinham comandos provisórios.

O levantamento foi citado na sessão desta quarta-feira pelo ministro Flávio Dino, responsável por propor o prazo de quatro anos, sem possibilidade de prorrogação.

— O que era excepcional virou permanente — declarou Dino. — Além do prazo, estou sublinhando a ideia de vedação da prorrogação. Porque, se não, fica quatro anos, mais quatro, mais quatro, mais quatro e nada muda em relação ao sistema vigente.

Nas comissões provisórias, os dirigentes são nomeados pelas cúpulas dos partidos, ao invés de serem eleitos. Assim, o comando nacional fica fortalecido e ganha meios de formar alianças que sejam mais interessantes para a estratégia nacional da sigla.

O ministro Alexandre de Moraes afirmou que o Brasil tem "donos" de partidos, e não presidentes.

— O Brasil tem donos, não tem presidentes de partidos. E os donos dos partidos, eles, para manterem a sua propriedade, eles acabam fazendo diversas intervenções e comissões provisórias. E a comissão provisória do estado faz a comissão provisória no município. Isso é costumeiro.

Moraes defendeu que é necessário ocorrer alguma punição pelo descumprimento do prazo, mas ressaltou que essa pena não poderia ser o impedimento de participação na eleição, porque significaria restringir um direito fundamental. Por isso, sugeriu a suspensão dos recursos:

— A cada mês que o partido não regulamenta isso, o Tribunal Superior Eleitoral suspende a remessa do fundo partidário. É uma irregularidade. O partido, para poder receber o fundo partidário, tem que estar regular. Eu teria absoluta certeza de dizer que em um mês o partido resolveria o país todo.

